El nene de 2 años baleado en Tablada está bien de salud: la lesión fue superficial

Así lo señaló la vicedirectora del Hospital Víctor J. Vilela, Silvia Giorgi, donde atienden al menor. "No tuvo lesiones vasculares ni óseas", explicó.

El nene baleado en barrio Tablada está internado en el Hospital Vilela. En las próximas horas le darían el alta

La vicedirectora del Hospital de Niños Víctor Vilela , Silvia Giorgi, brindó este lunes por la mañana el parte de salud de Giovanni, el nene de dos años que fue herido en una balacera en barrio Tablada , en la zona sur de Rosario.

“Se encuentra bien, fuera de peligro . Fue trasladado a este hospital durante el sábado a la tardecita por una herida de bala en brazo izquierdo. Fue una herida superficial, con orificio de entrada y salida, que no causó compromiso vascular ni óseo ”, dijo en declaraciones a LT8 .

Giorgi remarcó que la radiografía “descartó lesión ósea. Recibió las curaciones necesarias, se le aplicó analgésicos y antibióticos . Si bien está internado en sala, será externado en las próximas horas”.

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La autoridad del hospital aclaró que la bala “ingresó, pero no afectó ninguna estructura. Es una lesión superficial en la parte blanda. La recuperación será sin secuelas y en poco tiempo. El chico siempre estuvo acompañado por su familia directa. Se le está aplicando un analgésico bajo y con las curaciones que recibe será suficiente para su recuperación”.

Cuándo y cómo fue baleado el nene

La balacera sucedió este domingo por la noche en Ameghino al 200, a escasos metros de donde la semana pasada hubo otra balacera con heridos. El nene de dos años fue identificado como Giovanni G., de 2 años, y quedó internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

De acuerdo con fuentes policiales, el padre del niño denunció que iba junto a su hijo al kiosco cuando hubo una balacera entre desconocidos. En ese marco, el nene fue alcanzado por un disparo en su brazo izquierdo.

La Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en la escena del hecho y los peritos recogieron 8 vainas. Además registraron dos impactos de bala en un Renault 12 que estaba estacionado.