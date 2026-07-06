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Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores de alarmas

Cinco personas, entre ellas cuatro con domicilio en Córdoba, fueron detenidos por la policía tras seguir los pasos del sistema del rastreo de un celular robado

6 de julio 2026 · 17:04hs
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Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores de alarmas

Una banda de delincuentes fue arrestada este fin de semana en la zona sur de Rosario tras un operativo por el robo de un vehículo en Pellegrini al 1200. La policía llegó a los ladrones tras seguir el GPS de un celular sustraído y encontró inhibidores de alarmas disfrazados en handys.

El operativo se inició cerca de las 15 del sábado tras la denuncia de C.R. Douglas Abdelkeder, de 51 años, que había dejado se vehículo estacionado en Pellegrini al 1200 y cuando regresó no estaban su celular, la mochila con herramientas y un dispensador de billetes de la empresa Prosegur.

Frente a los policías, el denunciante ofreció la ubicación de su teléfono móvil y pudieron ubicar a los ladrones en Amenábar al 600, entre Juan Manuel de Rosas y Buenos Aires, en barrio Tablada.

La policía se dirigió al lugar en busca de los cinco ladrones, cuatro de ellos oriundos de Córdoba, y aunque intentaron escapar fueron aprehendidos. Entre sus pertenencias se encontraban elementos de la víctima del robo y de otros damnificados.

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Además, los agentes secuestraron dos dispositivos inhibidores de señal, similares a radiocomunicadores portátiles. “Funcionan de manera similar a un handy, pero su finalidad es bloquear el sistema de cierre de seguridad de los vehículos, permitiendo que queden abiertos sin que el propietario lo advierta”, explicó el inspector Ariel Espíndola de la Brigada Motorizada.

Quienes son y qué robó la banda de Córdoba

Según detallaron desde el Ministerio de Seguridad, la Policía de Santa Fe secuestró dos handy marca Baefeng, teléfonos móviles, billeteras, mochilas, llaves de vehículos, cinco tarjetas bancarias, cajas con elementos eléctricos y otros objetos de interés para la investigación, además de dos inhibidores de señal presuntamente utilizados por la banda.

La policía detuvo a cinco personas, cuatro de ellas con domicilio en Córdoba: Darío Alberto P., de 45 años, Carlos Darío F., de 43 años, Juan Pablo Ch. A., de 34 años y Nahuel Ezequiel M., de 28 años. El otro capturado fue Pedro Gabriel B., de 31 años, de Rosario.

Finalmente, Espíndola convocó a quienes hayan sido víctimas de este tipo de modalidad delictiva a acercarse a la Comisaría 2ª de Rosario para verificar si entre los elementos recuperados se encuentran pertenencias de su propiedad y recibir el asesoramiento correspondiente.

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