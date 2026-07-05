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El Aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados y dos Boeing 747

La estación continúa consolidando su rol estratégico dentro del sistema aeroportuario nacional dando respuestas a las demandas de vuelos no programados.

5 de julio 2026 · 14:50hs
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El avión carguero de la compañía Atlas Air en el aeropuerto de Rosario.

El avión carguero de la compañía Atlas Air en el aeropuerto de Rosario.

Entre el 25 de mayo y el 5 de julio, el Aeropuerto Internacional de Rosario recibió 34 vuelos no programados que debieron modificar su planificación como consecuencia del cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza por condiciones meteorológicas adversas.

Entre esas operaciones se destacan dos aeronaves Boeing 747 de fuselaje ancho (Wide Body), una de ellas un carguero de la compañía Atlas Air, lo que evidencia la capacidad técnica, la infraestructura disponible y la preparación operativa del aeropuerto para asistir aeronaves de gran porte.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó: "Que Rosario sea elegido una y otra vez como aeropuerto alternativo no es casualidad. Es el resultado de una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de invertir, modernizar la infraestructura y fortalecer la capacidad operativa de una terminal que hoy vuelve a ocupar un lugar estratégico en el país. Cada nueva operación demuestra que Santa Fe está preparada para acompañar el crecimiento de la conectividad y de la logística que necesita la producción."

En ese contexto, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, y el presidente del AIR, Juan Pío Drovetta, acompañaron las tareas de coordinación que permitieron asistir las operaciones extraordinarias registradas durante las últimas semanas.

Así, este domingo el Aeropuerto Internacional de Rosario recibió por primera vez un Boeing 747 carguero de Atlas Air, vuelo GTI8838 / 5Y8838, proveniente de Miami con destino final Ezeiza. La aeronave aterrizó a las 00:58 y, una vez normalizadas las condiciones meteorológicas, retomó su vuelo.

El director de Cargas del Aeropuerto, Federico Luchtenberg, destacó: "La llegada de este Boeing 747 carguero representa un hito para nuestro aeropuerto. Poder recibir y asistir este tipo de aeronaves confirma que contamos con la infraestructura, los procedimientos y el capital humano necesarios para responder con eficiencia ante operaciones de alta complejidad. Cada intervención fortalece el posicionamiento de Rosario como un aeropuerto confiable para la logística y el transporte de cargas internacionales."

Los desvíos registrados durante las últimas semanas reflejan la importancia del Aeropuerto Internacional de Rosario como aeropuerto alternativo de referencia para la región, preparado para responder con eficiencia ante situaciones operativas extraordinarias y garantizar la continuidad del transporte aéreo de pasajeros y cargas.

La infraestructura disponible, el profesionalismo de los equipos de trabajo y la coordinación entre los distintos organismos que operan en la terminal permiten brindar una respuesta rápida y segura, consolidando a Rosario como un nodo aeroportuario cada vez más relevante para la conectividad, el comercio exterior y el desarrollo productivo de Santa Fe.

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