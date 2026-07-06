Argentina-Egipto: la Scaloneta tomó nota del susto ante Cabo Verde y va por los cuartos

En medio del calor de Atlanta, Argentina tuvo su última práctica antes del duelo de octavos. El plantel mostró un gesto adusto y dejó una certeza: el susto del viernes encendió una advertencia interna.

Si hay una candidato a entrar entre los once, ese es Leandro Paredes. Este martes, la selección argentina se juega todo ante Egipto en Atlanta.

La selección argentina cumplió con el último entrenamiento este lunes al mediodía en Atlanta , en la previa del duelo ante Egipto del martes, a las 13, por los octavos de final del Mundial. La práctica tuvo los primeros quince minutos abiertos para la prensa y además charlaron con los medios los jugadores Leandro Paredes, Thiago Almada y Nahuel Molina.

El dato más saliente del ensayo fue el rostro adusto y más serio de los integrantes de la Scaloneta, que evidentemente sintieron que en el partido con Cabo Verde todo se pudo terminar y ahora no quieren repetir los errores del cotejo del pasado viernes que finalizó con la angustiante victoria por 3 a 2 en Miami.

En el insoportable calor de Atlanta los integrantes de la selección salieron a entrenar al mediodía en Kennesaw University, con quince minutos abiertos para la prensa. Uno de los primeros en salir al campo de juego fue Claudio Tapia, el presidente de la AFA, que pasó lejos de los periodistas y con una remera con el número 10 en la espalda fue en busca de sombra.

Luego, uno a uno, fueron entrando los futbolistas, en una cancha que estaba marcada con consignas de velocidad, reacción y definición en arcos reducidos. Claro que entre los jugadores estaba el mejor del mundo, Lionel Messi, foco de todos los flashes de la multitud de medios internacionales que se dieron cita en el entrenamiento.

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Fue la última practica antes de afrontar el duelo decisivo con Egipto, en un cruce a todo nada por un boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Uno de los jugadores que tomó la palabra fue Leandro Paredes, que en Miami ingresó en el segundo tiempo, y reconoció que: "Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil. Nosotros lo sabíamos, lo teníamos muy claro y Egipto será una selección muy difícil seguramente".

A Paredes nada le sorprende en el Mundial

“Nosotros queremos dar la mejor versión. No siempre se puede jugar bien, no siempre se puede dar la imagen que queremos. A veces toca sufrir, pero lo importante era ganar y ganar así también es importante", dijo el jugador de Boca que pelea por un lugar entre los once para Egipto.

Además, Paredes confió que "no me sorprenden los resultados del Mundial porque somos conscientes de que todas las selecciones son muy competitivas y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Obviamente que hace ruido ver afuera a Brasil, pero no hay partido fácil".

“Yo siempre me veo adentro del equipo. Trato de, entrenando día a día, dar lo mejor para verme siempre entre los titulares. Después obviamente que somos 26 jugadores y el entrenador tiene que elegir a once. Queda estar a disposición y esperar", dijo Paredes.

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También dio su opinión Nahuel Molina

En tanto, otro jugador que habló fue el lateral Nahuel Molina: "Analizando el partido en frío ante Cabo Verde vimos cuestiones de lo defensivo, de estar más ordenados. Con la pelota tenemos jugadores que desordenan al rival. Tenemos que estar más organizados defensivamente, en los dos goles podríamos haber solucionado mejor. Egipto va a ser muy duro".

Y agregó: "Suma mucha gente en ataque, hay que estar bien ordenados y la comunicación va a solucionar muchas cosas. Después obviamente, además del rival, pensar en nuestro juego, en ser protagonistas como lo pensamos siempre".

En el Atlanta Stadium, la selección buscará meterse entre los ocho mejores del Mundial ante un duro Egipto. La advertencia de Cabo Verde parece que surtió efecto.