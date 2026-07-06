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Rosario, helada: 6,3 grados bajo cero de sensación térmica y niebla en la región

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura oficial estaba esta mañana en -3,2 grados. Precaución por presencia de niebla las rutas

6 de julio 2026 · 07:23hs
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Frío extremo en Rosario. La semana laboral y la primera de vacaciones de invierno llegó con 6 grados bajo cero

Celina Mutti Lovera / La Capital

Frío extremo en Rosario. La semana laboral y la primera de vacaciones de invierno llegó con 6 grados bajo cero

Rosario y la región recibieron a este lunes 6 de julio con una sensación térmica de 6 grados bajo cero (6,3 para ser exactos), y una oficial de 3,2 bajo cero. Así lo consignó este mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SNM) que si bien anticipó además la presencia de niebla en esta zona, también brindó una buena noticia: hoy, al menos, será una jornada con cielo despejado.

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, la temperatura máxima llegará a apenas 13 grados. Con relación a la niebla, habrá que prestar mucha atención al salir a las rutas ya que según el organismo nacional la visibilidad estaba reducida a 800 metros.

Con las cosas planteadas de esa forma para el arranque de la semana laboral, y también de las vacaciones de invierno, el organismo nacional prevé que para los próximos días temperaturas muy bajas acordes con esta fecha del año.

Precaución, niebla en las rutas

Otro dato importante para este lunes es el de la niebla que afecta a gran parte de la provincia de Santa Fe. La Agencia Provincial de Seguridad Vial difundió hoy temprano un alerta por baja visibilidad en las rutas por presencia de niebla y neblina. Lo ideal sería postergar viajes, pero en caso de no poder eludirlos se pide circular con extrema precaución.

Cuánto frío hará durante la semana

Mañana martes, el tiempo se presentará con cielo algo nublado y también registros por debajo de 0 en las primeras horas del día, y se estima que la máxima ascenderá a los 17 grados.

>> Leer más: Rosario, en el ranking del frío: fue una de las ciudades con menor temperatura del país

El miércoles se espera que la máxima se mantenga en 17º y que la mínima suba hasta los 4º, con cielo parcialmente nublado.

El jueves estaría mayormente nublado, con 16º de máxima y 3º de mínima.

Para el viernes se espera que la máxima descienda hasta los 13º, la mínima crecería hasta los 6º y el cielo estaría mayormente nublado.

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