Disparos al aire en un presunto intento de robo a un club de barrio Las Flores Sucedió al caer la noche del domingo en el Club Los Amigos, de España y Heliotropo, donde unos 90 niños y preadolescentes practican deportes 6 de julio 2026 · 11:20hs

El Club Los Amigos de barrio Las Flores. Vecinos del lugar denunciaron que escucharon disparos tras un presunto intento de robo

Los vecinos delClub Amigos de barrio Las Flores, donde regularmente practican deporte unos 90 niños y niñas de esa zona, vivieron ayer a la tarde una situación de tensión. Según contaron los habitantes de ese sector, un grupo de jóvenes habría intentado ingresar para robar y al ser descubiertos por un vecino se retiraron del lugar, pero haciendo disparos al aire.

Según las primeras informaciones, todo sucedió este domingo a la noche en el club de barrio ubicado en España y Heliotropo, en la zona sur de Rosario. “Unos vecinos nos avisaron que tres pibes habían ingresado al club”, contó esta mañana Jéssica, vicepresidenta de la institución.

En diálogo con El Tres TV, la mujer indicó que no en ese momento no se sabía si los intrusos “tenían verdaderas intenciones de robar o si se introdujeron para esconderse o dejar algo. Le pedimos a una pareja de vecinos que vive muy cerca que fuera a ver qué había sucedido. Y Ahí pasó lo de los tiros”.

Disparos al aire y tensión De acuerdo con el testimonio de Jéssica, “había cuatro pibes encapuchados que estaban en la esquina y que quisieron entrar, pero supuestamente, al verse descubierto hicieron varios disparos al aire y se fueron corriendo. Nadie resultó herido, pero hubo mucho miedo. No sabemos qué pasó realmente”, agregó la mujer quien confirmó que la actividad en el club será normal hoy.

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