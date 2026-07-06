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Limpieza de canales y desagües: los barrios de Rosario donde avanzan las obras preventivas por El Niño

Son las zonas que sufrieron anegamientos en otros Niños intensos, como los desatados en 1997 y 1998 y, más recientemente, en 2015 y 2016

6 de julio 2026 · 17:10hs
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Ante un Niño que traerá mayor intensidad de tormentas

Ante un Niño que traerá mayor intensidad de tormentas, en Rosario ya se trabaja en doce barrios vulnerables

Ante el pronóstico de un segundo semestre marcado por lluvias más intensas y frecuentes, la Municipalidad de Rosario aceleró una serie de trabajos preventivos en distintos barrios de la ciudad para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos. Las tareas se realizan en el marco de la llegada del fenómeno climático El Niño, que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tiene una probabilidad cercana al 100% de mantenerse durante el trimestre julio-agosto-septiembre.

Qué dice el pronóstico sobre El Niño

En su último informe, el SMN indicó que las condiciones del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) ya corresponden a una fase cálida.

De acuerdo con los modelos climáticos, existe una probabilidad cercana al 100% de que estas condiciones continúen durante los próximos meses, un escenario que suele traducirse en mayores precipitaciones en la región central del país.

Frente a este panorama, el municipio comenzó desde mediados de mayo un plan de mantenimiento de canales, zanjas y desagües en distintos sectores de Rosario.

Los barrios donde ya se realizaron trabajos

Las intervenciones se concentraron principalmente en la zona norte de la ciudad e incluyeron limpieza de canales, rectificación de zanjas y retiro de sedimentos.

Los trabajos alcanzaron a:

  • Hostal del Sol Este, con la rectificación de más de 2.200 metros de zanjones.
  • Barrio Tango, donde se realizaron tareas de mantenimiento y limpieza en distintos canales.
  • Los Pumitas, con la limpieza de zanjas sobre Cullen y la colectora Sorrento.
  • Nuevo Alberdi, donde se intervinieron más de 2.400 metros de canales.
  • Barrio Olímpico, con limpieza de reservorios y retiro de sedimentos.

También hubo tareas en otros sectores de Rosario

En paralelo, cuadrillas municipales trabajan en la limpieza de sumideros, captaciones, cañerías y desagües pluviales en distintos barrios de la ciudad.

Las tareas se desarrollan en:

  • Echesortu.
  • Agote.
  • Cinco Esquinas.
  • Parque.
  • República de la Sexta.
  • Abasto.
  • Hospitales.
  • San Martín.
  • Microcentro y macrocentro.

Además, el operativo contempla barrido intensivo de calles, poda preventiva del arbolado, extracción de ejemplares secos o enfermos, desmalezamiento de espacios verdes y reparación de columnas de alumbrado con estructuras deterioradas para minimizar riesgos durante tormentas.

También limpian el arroyo Ludueña

En paralelo a las tareas municipales, el Gobierno de Santa Fe comenzó la limpieza de 14 canales troncales del sur provincial.

El primero de ellos es el arroyo Ludueña, en el extremo norte de Rosario, una intervención que beneficiará también a Funes, Roldán, Ibarlucea y Ricardone.

>> Leer más: Ante un Niño que traerá mayor intensidad de tormentas, en Rosario ya se trabaja en doce barrios vulnerables

Según la Provincia, el objetivo es mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje, disminuir el riesgo de inundaciones y optimizar la infraestructura hídrica tanto en zonas urbanas como rurales.

Recomendaciones para evitar problemas durante las lluvias

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público recordaron la importancia de colaborar con el mantenimiento de la ciudad para favorecer el escurrimiento del agua.

Entre las principales recomendaciones figuran:

  • Sacar los residuos entre las 19 y las 21.
  • Depositar la basura dentro de los contenedores y no a su alrededor.
  • Cerrar correctamente la tapa del contenedor después de utilizarlo.
  • No mover los contenedores de su ubicación.

Ante consultas o reclamos vinculados con higiene urbana, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita 147, a través de MuniBot por WhatsApp o mediante el portal oficial de la Municipalidad de Rosario.

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