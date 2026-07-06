Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez y fue rescatado Personal de monitoreo advirtió la presencia del animal en la zona de Cargill. La Brigada Ecológica lo trasladó a Ribera Fauna para su control. 6 de julio 2026 · 15:22hs

Un yacaré negro fue visto en Villa Gobernador Gálvez.

Un yacaré negro de dos metros de longitud fue rescatado este lunes en Villa Gobernador Gálvez. Los agentes de la Brigada Ecológica y Rescate Animal lo trasladaron a la Sede Ribera Fauna para que sea evaluado por un veterinario y posteriormente liberado.

Según trascendió, personal de monitoreo de la empresa multinacional Cargill divisó al reptil en las inmediaciones de la planta y notificó su presencia.

Al llegar al lugar, los agentes de la Brigada Ecológica y Rescate Animal entrevistaron a un pescador de la zona, quien les indicó el lugar donde se encontraba el yacaré. Finalmente, y a través de maniobras no invasivas, pudieron rescatar al animal.