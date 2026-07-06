Scaloni a La Capital: "Pondremos uno o dos que no hayan jugado los 120 minutos" y confirmó a Paredes

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, le confirmó a la enviada de La Capital que meterá variantes y dijo que Leandro Paredes es número puesto.

Las impresiones del DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, en la previa del partido de octavos de final ante Egipto.

Lionel Scaloni confirmó que ante Egipto jugará Leandro Paredes y lo dijo luego de una consulta de la enviada de La Capital, Yoana Don. Es más, antes de decir que juega, afirmó que "intentaremos poner uno o dos de los que no hayan jugado los 120 minutos". Habrá varios cambios en la selección argentina .

"Más o menos ya saben por donde va el tema", dijo Scaloni de entrada ante la primera pregunta respecto al equipo, dando a entender ya desde el vamos que va a haber cambios. "Leo está bien, no refirió nada pese a jugar 120 minutos y tener 39 años", agregó por si acaso.

"El desgaste es para los dos lo mismo", explicó respecto a Egipto, que definió su llave en los penales. "Intentaremos poner uno o dos que no hayan jugado los 120 minutos para refrescar un poco el juego", le contestó a La Capital. Y agregó que, en principio, "no vamos a cambiar el esquema, de entrada al menos".

Trascartón, la dejó picando con Leandro Paredes y afirmó que va a jugar y Scaloni dijo que es fundamental para el equipo. Los otros serían Nicolás Tagliafico por Facundo Medina y Julián Alvarez por Lautaro Martínez. ¿Y Nicolás González por Rodrigo De Paul?

"Leandro llegó lesionado, hizo un gran esfuerzo para jugar y Alexis me pareció el ideal para reemplazarlo, sabiendo que puede jugar más adelante", señaló el DT de la selección. "Alexis lo hizo muy bien, pero si no jugó Leandro fue porque estaba lesionado. Cuando la pelota pasa por él distribuye muy bien y para nosotros es un jugador fundamental. Es uno de los mejores medios centro del mundo", le tiró flores al 5 de Boca.

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La idea respecto al juego

"La idea, más allá de dominar el partido, evitar las transiciones del rival y saber defendernos con la pelota, sin hacer las jugadas tan rápido.. Queríamos atacar rápido antes de juntar cinco o seis pases",

"La selección después de ganar el Mundial sabe de la presión con la que juega. No hay una sola manera de ganar, el espíritu lo tenemos incorporado si no estábamos afuera. Sacamos el temperamento necesario, si no quedábamos eliminados, es así", describió el técnico.

"Nosotros seguimos atacando pese a los errores y los goles de ellos. ¿Cómo hicimos? Como en el potrero, a veces la estrategia queda de lado y tenés que recurrir a otra cosa. Eso también lo llevamos adentro. Seguro podemos jugar mejor, como ninguna selección lo ha hecho del fútbol total".

Qué piensa del rival, Egipto

"Egipto tiene jugadores de jerarquía y un entrenador que hace rato trabaja con ellos. Han complicado a todos sus rivales e intentarán hacerlo con nosotros también", señaló sobre el nuevo rival africano. "Salah es un gran jugador pero no es el único, han enfrentado a buenos equipos y resolvieron bien".

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"Ellos atacan, no juegan tan abajo como Cabo Verde, que sin embargo ante Arabia jugó distinto. Es cierto que contra nosotros muchos cambian. En principio no se defienden bajo, pero todo puede pasar".

"No debemos quedarnos en Cabo Verde, este partido será diferente, sin perder nuestra esencia".

Cómo ve Lionel Scaloni el Mundial

"A Francia con Paraguay le costó, a España también. los rivales juegan, las condiciones son diferentes a los de los últimos mundiales. A mi entender varios jugadores están sintiendo el esfuerzo del año. El nuestro es para estar satisfechos, pero el de todas las selecciones no están desplegando lo que parecía que podían dar antes del Mundial. No es un Mundial normal, ninguno marcó una diferencia grandísima", señaló.

"De Brasil vi un rato, pero es lo mismo. Noruega es uno de los mejores, pero si hubieran acertado una de las dos que tuvieron hablábamos de otra cosa. Enfrentó a un gran rival", opinó Scaloni sobre la eliminación de la verdeamarela.

"Algunos como España van de menos a mal y espero que a nosotros nos pase lo mismo", expresó su deseo, respecto a la clasificación ante Portugal.

"La queja del calor no es solo por nosotros. Más llegando al final, más descanso habría que tener y las temperaturas son muy altas como para no sentirlas. Es para tenerlo en cuenta. De hecho, los entrenamientos ahora fueron más cortos que los habituales", puntualizó.