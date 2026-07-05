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Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

El joven, de 24 años, era buscado desde el viernes 26 de junio, cuando desapareció de su casa de Capitán Bermúdez.

5 de julio 2026 · 08:06hs
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Gastón Daniel Montenegro

Gastón Daniel Montenegro, de Capitán Bermúdez, fue visto por última vez el viernes 26 de junio.
Gastón Daniel Montenegro

Foto: Fiscalía Regional II

Gastón Daniel Montenegro, de Capitán Bermúdez, fue visto por última vez el viernes 26 de junio

El cuerpo sin vida de un hombre hallado en un descampado de la localidad de Serodino este sábado es el de Gastón Montenegro, el joven de 25 años que era buscado desde el pasado viernes 26 de junio. Según había denunciado su familia, al joven lo sacó de su casa de Capitán Bermúdez un grupo de personas a punta de pistola, lo subieron a un auto y se lo llevaron.

De acuerdo al parte policial, este sábado, personal de la Policía de Investigaciones (PDI), de la División Aérea (dron) de la Policía de Santa Fe, de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional XVII y de la Unidad Canina Rosario de la Dirección General de Bomberos realizaron un rastrillaje en zona rural de la localidad de Serodino, en donde finalmente hallaron el cuerpo de un hombre enterrado en un descampado.

Con la presencia de la fiscal Luisina Paponi en el lugar y tras colaboración de especialista en antropología forense, el cuerpo fue identificado como Gastón Montenegro y fue trasladado al Instituto Médico Legal de la ciudad de Rosario, en donde fue reconocido por familiares.

El viernes, la PDI y grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe realizaron tres allanamientos en las ciudades de Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, en donde aprehendieron a un hombre de 23 años y secuestraron teléfonos celulares de interés para la investigación, cuya principal hipótesis se enmarca en un conflicto por estupefacientes.

Durante la semana también se habían realizado allanamientos en la región, en una investigación en conjunto entre la Fiscalía de la provincia de Santa Fe y la Fiscalía Federal.

Montenegro salió de su casa de calle San Salvador al 300, en Capitán Bermúdez, el viernes 26 de junio por la noche. Según la reconstrucción de la Fiscalía y de su familia, fue visto por última vez el sábado alrededor de las 9.30, cuando caminaba de regreso a su vivienda.

"Lo subieron a un auto y se lo llevaron"

Carina, la madre del joven, denunció a principios de semana que el joven fue secuestrado. "A punta de pistola, lo subieron a un auto y se lo llevaron. Hay personas que se quebraron y contaron lo que pasó. Después se buscaron cámaras y se pudo ver el momento en que se lo llevaban", expresó durante una marcha llevada a cabo en Capitán Bermúdez para pedir el esclarecimiento del hecho.

>> Leer más: Buscan información sobre el paradero de un joven de Capitán Bermúdez

Para la mujer, las imágenes tomadas por cámaras de videovigilancia son más que claras: "Se bajan dos personas, lo encañonan, lo meten al auto y se lo llevan". Esto habría sucedido a alrededor de las 9.30 del sábado. Los responsables también amenazaron a otro joven que acompañaba a Gastón. En el mismo sentido, la mujer aseguró que los investigadores tienen “los nombres de las personas que se lo llevaron”.

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