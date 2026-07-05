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Autopista Rosario–Santa Fe: Preparan el inicio de trabajos para la segunda etapa del tercer carril

La provincia adjudicó el ensanche de la autopista en el tramo de 17,5 kilómetros que va desde el acceso a San Lorenzo y el Desvío Giardino, en Timbúes. La obra es financiada con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

5 de julio 2026 · 09:40hs
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La primera etapa del tercer carril de la autopista que une Rosario con Santa Fe se inauguró en febrero pasado.

La primera etapa del tercer carril de la autopista que une Rosario con Santa Fe se inauguró en febrero pasado.

La provincia dio otro paso fundamental para la construcción de un nuevo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe “Brigadier Estanislao López” (A01) y adjudicó la obra con la que completará 34 kilómetros de ampliación para fortalecer la infraestructura vial en el circuito de ingreso portuario del Gran Rosario. Ahora, el corredor sumará una nueva vía de circulación desde el acceso a San Lorenzo hasta Timbúes.

Sobre esta segunda etapa para el tercer carril de la autopista, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que “esta es la obra vial más importante del Gran Rosario y una de las más significativas de toda la gestión del gobernador Pullaro. Extender el tercer carril significa conectar de manera fluida el corredor de exportación más importante de la Argentina, con una autopista moderna, adaptada a las necesidades de hoy: sacar el 80 % de los granos de Argentina por nuestro puertos".

“Con financiamiento internacional, una licitación pública y transparente, y una adjudicación a valores competitivos, demostramos que cuando se gestiona bien el Estado se puede hacer obra de esta escala sin comprometer las finanzas provinciales”, remarcó Enrico.

Esta nueva etapa impulsada por el Gobierno Provincial prevé la construcción y pavimentación del tercer carril en una extensión de 17,5 kilómetros, en el tramo comprendido entre el kiómetro 16,2 del acceso a San Lorenzo centro y el kiómetro 33,75 a la altura del acceso al Desvío Giardino hacia los puertos de Timbúes, en el departamento San Lorenzo.

En este sentido, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, destacó la importancia estratégica de la Etapa 2 y señaló “cuando ambas etapas estén concluidas, más la nueva obra en puertos de Timbúes, vamos a tener un corredor continuo desde Rosario hasta el complejo portuario, con capacidad para absorber el volumen de carga que exporta el 80 % de los granos argentinos".

Cabe recordar que, en febrero pasado, la licitación para esta segunda etapa del tercer carril contó con 9 ofertas presentadas y, tras el análisis, la Comisión Evaluadora recomendó la adjudicación a Luis Losi S.A, cuya oferta resultó la más conveniente en términos técnicos y económicos.

Financiamiento para una obra estratégica

Con una inversión cercana a los 70 mil millones de pesos, la obra es financiada a través de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), aprobado en marzo de 2025 por hasta 150 millones de dólares en el marco del Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario.

El préstamo tiene un plazo de amortización de 18 años y una tasa de interés del 5,8 %, condiciones que permiten distribuir a largo plazo el costo de una obra de escala regional con la que se busca mejorar la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y energética para reducir costos industriales, generar empleo y fortalecer el perfil productivo de Santa Fe.

La primera etapa, inaugurada

La primera etapa del tercer carril, con los 16,5 kilómetros entre Rosario y el acceso a San Lorenzo centro, fue inaugurada en febrero pasado y los trabajos estuvieron a cargo de la firma Pose S.A, con una inversión provincial que superó los 65 mil millones de pesos.

Los 6 carriles ya se encuentran habilitados, con la incorporación de una nueva balanza de pesaje dinámico en la mano que va hacia Santa Fe.

Cuando la segunda etapa proyectada esté concluida, la Autopista Rosario-Santa Fe contará con tres carriles en más de 34 kilómetros continuos desde la ciudad de Rosario, consolidando el eje vial más importante de la provincia de Santa Fe.

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