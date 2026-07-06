Venezuela: la colecta en Rosario ya reunió casi tres toneladas de medicamentos e insumos

La campaña impulsada por la comunidad venezolana en la ciudad sigue recibiendo donaciones. La cifra de muertes se elevó a 3.342 este lunes

A casi dos semanas de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela , la tragedia humanitaria continúa agravándose. Mientras las tareas de rescate avanzan lentamente y miles de familias permanecen sin hogar, Rosario mantiene activa una campaña solidaria para reunir medicamentos e insumos sanitarios destinados a las zonas más afectadas.

Este fin de semana, desde el viernes y hasta el domingo, el Mercado del Patio volvió a convertirse en centro de recepción y de acopio de las donaciones de los rosarinos , que siguen colaborando con las víctimas de la tragedia.

" Hemos logrado reunir casi tres toneladas de insumos y medicinas ", destacó Alexander Astudillo , uno de los impulsores de la campaña solidaria, a La Capital. Además, remarcó que la ayuda continúa siendo necesaria debido a la crítica situación humanitaria que atraviesan las zonas afectadas.

Lejos de dar por terminada la campaña, los organizadores ya trabajan en una nueva etapa. Según adelantó Astudillo, esta tarde mantendrán una reunión para definir nuevas acciones solidarias y habilitar más canales de participación para que la comunidad pueda seguir colaborando .

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Según el último balance difundido por el gobierno venezolano, el desastre dejó 3.342 personas fallecidas, más de 16.000 heridos y alrededor de 50.000 desaparecidos, cifras que continúan actualizándose a medida que avanzan las tareas de búsqueda.

Una emergencia que sigue creciendo

Los dos terremotos ocurrieron hace 12 días y tuvieron su mayor impacto en el estado de La Guaira, donde todavía trabajan equipos de rescate entre los escombros.

En esa región, considerada el epicentro de la tragedia, continúa la distribución de ayuda humanitaria bajo un fuerte operativo de seguridad. Las imágenes que llegan desde el lugar muestran largas filas de personas esperando alimentos, agua potable, medicamentos y otros suministros básicos.

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A pesar del paso de los días, miles de familias permanecen en refugios temporales o directamente a la intemperie, mientras continúan las tareas para localizar a personas desaparecidas.

Qué se puede donar en Rosario

La campaña recibe principalmente:

medicamentos en buen estado y sin vencer;

insumos de primeros auxilios;

gasas, vendas y elementos de curación;

analgésicos y medicamentos de uso frecuente;

otros productos sanitarios destinados a hospitales y centros de atención.

Los organizadores recordaron que la colecta continúa abierta e invitaron a los rosarinos a seguir colaborando mientras la situación en Venezuela continúa siendo crítica.