Tenis: el roldanense Manuel Paniagua trepó al número uno del ránking de Cosat

El representante de la FST alcanzó la cima sudamericana en Sub 14 tras salir campeón en el G1 de Paraguay y en el Banana Bowl de tenis

Manuel Paniagua, de apenas 14 años, oriundo de Roldán y representante de la Federación Santafesina de Tenis (FST), atraviesa un presente excepcional que lo posiciona como una de las grandes promesas del tenis juvenil a nivel internacional.

Entrena desde chico con Cristian Amsler en su academia Ceca Tenis y debido a sus recientes actuaciones en la gira de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat), donde se consagró campeón en los torneos G1 de Paraguay y en el tradicional Banana Bowl, además de alcanzar la final en la Brasil Junior Cup, trepó al número uno del ranking regional.

Con estos resultados, la joven promesa ratifica su proyección en el circuito y se aseguró la clasificación a la exigente gira europea junior, un paso clave en su desarrollo competitivo y en su consolidación ante rivales de mayor nivel.

Manuel, habló con Ovación y expresó sus sensaciones y las expectativas que le genera este nuevo desafío en su carrera: “Soy consciente de lo que significa estar en la cima del ranking sudamericano y todo el esfuerzo que hay detrás para lograrlo, ya que era uno de los objetivos que me había propuesto para esta primera parte del año. De cara a lo que viene, tengo grandes expectativas, siento que, con el trabajo que estoy haciendo, puedo llegar muy lejos. Lo vivo con tranquilidad, sin presión, pero sabiendo la responsabilidad que implica ocupar ese lugar”.

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"Una semana positiva"

En relación a la satisfacción que le generó alzar el título del tradicional Banana Bowl, Manuel manifestó: “Fue una semana muy positiva, porque venía con confianza de los torneos anteriores y además era la última oportunidad de alcanzar el número uno de Sudamérica ganando tanto en singles como en dobles. Las sensaciones en la final fueron muy buenas: entré con una actitud distinta a la de los otros partidos, sabiendo que también estaba en juego ese objetivo”.

La novedad en el Banana Bowl, fue que Paniagua también se consagró campeón en dobles, junto a otro de los representantes de la FST, Juan Ignacio Assi: “Con Juani jugamos juntos desde los 9 años y nos llevamos muy bien”, confesó.

Lo que se viene será clave en la carrera de esta joven promesa: el 9 de julio viajará a Europa para disputar una serie de torneos, con la posibilidad de participar en Wimbledon Juniors. “Si bien todavía no tengo el calendario completamente definido en Europa, el objetivo es, si me va bien, intentar meterme entre los mejores del mundo en mi categoría. El 27 de abril voy a disputar el clasificatorio a Wimbledon, que se realizará en Brasil, y los dos finalistas obtienen el pase para competir en el torneo que se lleva adelante en la Catedral del Tenis”.

“Manu” admira a varios jugadores del circuito mayor y de cada uno tiene una preferencia: “De Carlos Alcaraz me gusta su drop, de Jannik Sinner por su revés y de Novak por su passing shot”.

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Sus características

A la hora de referirse a su juego, destacó: “Soy un jugador muy completo que defiende muy bien, ataca muy bien, tengo muchos recursos y buena cabeza para salvar partidos que ya están perdidos”.

“Me levanto a las 6:15 de la mañana. Voy a entrenar a las 7:30 con Cristian Amsler en su academia de Roldán. Hago 30 minutos de movilidad, a las 8 una hora de físico y a las 9 entreno tenis hasta las 11 o 12. Por la tarde repito toda la rutina desde las 14:30 y termino alrededor de las 18”, reveló Manu al contar cómo es un día de entrenamiento.

En relación a cómo combina sus estudios y los momentos con sus amigos, detalló: “El colegio lo hago de manera virtual. A mis amigos los veo de vez en cuando; lo que estoy sacrificando es pasar más tiempo con ellos, no ir a juntadas porque estoy en torneos o tengo que entrenar, además de cuidar la alimentación y otras cosas que ahora estoy dejando de lado”.

"Juego al tenis desde los tres años"

Por otro lado, lo que más disfruta del tenis es: “Viajar a otros países, jugar torneos para clasificar a otros o que esos torneos te lleven a distintos destinos, y los amigos que te hacés en competencias de otros países”. En relación a su sueño, contó: “Juego al tenis desde los 3 años. Fui influenciado por mis papás, que veían como algo excepcional que con esa edad le pegara a la pelotita tan fácil como lo hacía. En mi familia jugaban mi mamá, mi tío y mis abuelos, que incluso con 80 años siguen jugando. Mi sueño es ser número 1 del mundo y ganar un Grand Slam”.