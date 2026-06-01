Se terminó el "Roland Garros de la Moda": Sabalenka derrotó a Naomi Osaka

La número uno del mundo se impuso por 7-5, 6-3 para alcanzar los cuartos de final

Naomi Osaka quizás se consagró en París como la campeona de la moda. Pero con una raqueta en la mano, fue mejor la número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

Sabalenka venció 7-5, 6-3 a Osaka para alcanzar los cuartos de final de Roland Garros y colocarse un paso más cerca de ganar su primer Grand Slam sobre arcilla después de perder con Coco Gauff en la final del año pasado.

Fue el primer partido nocturno femenino en Roland Garros en tres años y Osaka entró a la cancha vistiendo una chaqueta bomber dorada sobre un vestido con lentejuelas doradas, arrastrando una cola escalonada con pompones de tul. Sabakenka vistió una indumentaria de tenis más estándar: un vestido negro acampanado ligeramente transparente con una capa roja debajo. Eso sí, con sus collares de diamantes.

En el duelo entre campeonas de cuatro títulos de Grand Slam, Sabalenka ahora tiene foja de 3-1 ante Osaka, quien alcanzó la cuarta ronda en Roland Garros por primera vez.

Sabalenka superó a Osaka desde la línea de fondo y ejecutó una potente devolución de derecha en su primer punto de partido que Osaka apenas alcanzó a tocar con su raqueta.

Los organizadores del torneo habían sido criticados por no programar más partidos femeninos por la noche. Los ejecutivos de Roland Garros respondieron que los partidos femeninos al mejor de tres sets no ocupan suficiente tiempo para la televisión.

Sabalenka ganó en 1 hora y 27 minutos.

La rival de Sabalenka en cuartos de final será la rusa Diana Shnaider, quien derrotó por 6-3, 6-3, 6-0 a Madison Keys, la última estadounidense que seguía en competencia.

Las esperanzas de Francia de conseguir un título de individuales se desvanecieron tras la derrota de Diane Parry por 6-3, 6-2 ante la polaca Maja Chwalinska, que nunca había pasado de la segunda ronda de ningún grande.

La rival de Chwalinska en cuartos de final será la rusa Anna Kalinskaya, quien igualmente sorprendió al derrotar 6-4, 2-6, 7-6 (10-7) a Anastasia Potapova para alcanzar los cuartos de final de Roland Garros por primera vez.