Tenis: Argentina está a un paso de la elite con jugadoras con vínculo rosarino

Luisina Giovannini, formada en Rosario, y Nicole Fossa Huergo, italiana de padres rosarinos, lograron la clasificación del equipo argentino a los play-offs

Luisina Giovannini ganó 2 de sus 3 partidos de single en la Zona Americana de tenis.

Luisina Giovannini , nacida en Coronel Moldes pero formada tenísticamente en Rosario, y Nicole Fossa Huergo , italiana nacionalizada argentina y de padres rosarinos, tuvieron un importante aporte parta la clasificación del equipo argentino femenino a los play-offs de la Billie Jean King Cup de tenis .

Esta será la última etapa a disputar para acceder a la elite del tenis mundial en la temporada 2027.

Argentina, capitaneada por Paola Suárez, obtuvo la clasificación al superar la Zona Americana que se desarrolló en Ibagüé (Colombia). Disputará los play-offs en noviembre, ante un rival que se definirá en el sorteo a celebrarse el 23 de abril. Si el equipo albiceleste gana, jugará los Qualifiers 2027.

Giovannini, que este lunes saltó 14 puestos y se ubica 187ª del ranking mundial, le dio uno de los puntos al equipo argentino en su debut en la zona de grupos, contra Perú por 3 a 0. Ganó uno de los partidos del single.

Otro de los puntos de Argentina llegó de la mano de Fossa Huergo, en dobles, junto a Martina Capurro.

El traspié de Argentina

El siguiente partido fue derrota Argentina frente a Brasil por 2 a 1. Giovannini y Fossa Huergo, esta última en compañía de Julia Riera, perdieron el single y dobles, respectivamente.

Pero hubo revancha para ambas en la última serie de la fase de grupos, frente a Chile. Ganaron sus partidos, en el caso de Fossa Huergo junto a Carla Markus. Argentina se llevó la victoria por 3 a 0 y clasificó a la última etapa de la Zona Americana.

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En el cruce del interzonal, que definió el pasaje a los play-offs, Argentina se impuso a Ecuador por 2 a 0. Giovannini no jugó el single y Fossa Huergo tampoco lo hizo en dobles, porque la serie ya estaba definida.

Giovannini, de 19 años, expresó su felicidad por este logro en las redes sociales. “Que lindo es vestir la celeste y blanca. Gracias equipo por esta hermosa semana de trabajo, compromiso, unión, alegría y ganas. Orgullosa de ser parte de este grupo y de representar a nuestro país”, manifestó.

Fossa Huergo, de 30 años, que desde mañana retornará al circuito, en dobles en el torneo de Ruan (Francia), dijo: “Objetivo cumplido con este tremendo equipo. Nada más lindo que luchar por estos colores”.