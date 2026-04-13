Súper Rugby Américas en vivo: Capibaras ganó un partidazo a Tarucas en el hipódromo

Un estadio repleto y la Copa La Capital en juego, fueron el marco de un gran partido que Capibaras se llevó en el Súper Rugby Américas.

La Capital, presente con el rugby de la ciudad y el litoral.

Bautista Estelles apoya en un buen comienzo de Capibaras ante Tarucas, en un repleto Hipódromo, por el Súper Rugby Américas.

Capibaras y Tarucas , casi un clásico entre Rosario y Tucumán, animan en el hipódromo del parque Independencia un partido bárbaro por el Súper Rugby Américas . Corresponde a la última fecha de la primera rueda y está la Copa La Capital en juego. Y fue gran triunfo local 39 a 28, para cerrar 4º la primera ronda del torneo.

Junto a Carlos Fertonani, CEO de Capibaras, estuvieron directivos de la UAR, dirigentes regionales y parte del cuerpo técnico de Los Pumas, Felipe Contepomi, Juan Fernández Lobbe y el rosarino Andrés Bordoy, entre otros

Tras el minuto de silencio en memoria del exdirigente santafesino Angel Gorla, recientemente fallecido, arrancó el clásico. Y de entrada hubo acción, como se suponía.

La visita anotó primero con un penal de Ignacio Cerruti pero la respuesta de Capibaras fue letal. Bautista Estelles rompió marcas por el centro de la cancha y apoyó bajo los palos. La conversación de Baronio puso al local 7-3 arriba.

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Capibaras y Tarucas, Rosario y Tucumán

Como si estuvieran jugando con la historia, Capibaras intentó abrir el juego, jugar de manos, atacar los espacios y Tarucas, que no por casualidad vistió de naranja, apostó más al laburo de sus forwards y abrir cuando fuera necesario.

Los tries empezaron a llover. Primero fue Pregot para Tarucas y la respuesta de Lucas Bur para Capibaras. La efectividad de Cerruti y Baronio también daban cuenta de la paridad en el ida y vuelta constante que se había convertido el partido.

Del 10-7 para Tarucas se pasó al 14-10 para Capibaras, que enseguida fue 14-13 por el drop del apertura visitante. Pero el local no quiso complicaciones y con un nuevo penal de Baronio volvió a sacar una pequeña luz de ventaja: 17-13.

Al final del primer tiempo, Cerruti achicó de nuevo de penal a los 38'. Pero habría más y Tarucas apoyó con Tomás Vanni sin conversión ya en adicional para irse al descanso 21-17.

En el arranque del complemento Tarucas siguió imponiendo condiciones y pegó primero con el try del lungo Pedro Coll. Capibaras descontó pocos minutos después con una conquista de Alejo Sugasti que dejó a los litoraleños a tiro. Nada estaba dicho: 28-22.

A los 13' el tucumano Acevedo vio la amarilla por tackle alto y con un hombre de más Capibaras aprovechó la situación. Try de Felipe Villagrán con el que el local pasó nuevamente al frente 29-28. Y siguió un try penal con conversión de Baronio para estirar a 36-28, una ventaja mayor a un try.

A los 21, Gandini vio la amarilla y Tarucas metió cuatro cambios juntos. Empezaba otro partido.

A diez del final el juego se instaló en campo visitante y pese a abusar del uso del pie Capibaras jugó con la desesperación tucumana, pese a fallar un penal con Baronio a los 32'. Pero con tiempo cumplido, Baronio le puso la frutilla al postre. Penal, anotación y final. Capibaras se quedó con el triunfo La fiesta fue completa