Después de casi 4 años, Serena Williams vuelve al tenis profesional

Serena Williams regresa al tenis profesional a los 44 años de edad, tras casi cuatro años alejada del deporte. La campeona de 23 títulos de Grand Slam en individuales aceptó una invitación de wild card para jugar dobles en el próximo torneo sobre césped del Queen’s Club, anunció el circuito femenino de la WTA.

Williams publicó un videos en redes sociales. “Supongo que todo el mundo escuchó la noticia", dice una placa, y luego se escucha sonar repetidamente su teléfono, a lo que la tenista acota: “Tengo que cambiar mi número”.

El torneo del Queen’s Club comienza el próximo lunes y la WTA indicó que Williams jugará “con una compañera que se anunciará oportunamente”.

Un regreso sobre césped alimentará las especulaciones de que Williams también planea competir en Wimbledon, que comienza el 28 de junio. Ganó siete títulos de individuales en el All England Club.

“El Queen’s Club se siente como el lugar perfecto para comenzar este próximo capítulo”, dijo Williams en un comunicado, en el que añadió: “El césped me brindó algunos de los momentos más significativos de mi carrera y estoy emocionada de volver a competir en uno de los escenarios más icónicos del deporte”.

>> Leer más: En French Clay Tenis y Approach se sacaron chispas en la antesala del Torneo Regional de Menores

Williams no juega profesionalmente desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento comentó que no quería usar la palabra “retirarse” y, en su lugar, declaró que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis.

“Serena llevó el juego a otro nivel y es increíble para el deporte que esté ampliando los límites y regresando”, declaró la legendaria Martina Navratilova, quien también fue número 1 y regresó al tenis con 43 años y 10 meses.

Y agregó: “Para muchas de las jugadoras más jóvenes, nunca tuvieron la oportunidad de enfrentarla; algunas quizá nunca la vieron por televisión, así que será una experiencia nueva y emocionante”.

Serena, que también conquistó 14 títulos de Grand Slam en dobles, quedó habilitada para competir en febrero después de volver a inscribirse seis meses antes en el programa antidopaje obligatorio del tenis, que es el primer paso hacia un regreso.

Naomi Osaka, la campeona de cuatro grandes y que venció a Williams en la final del Abierto de Estados Unidos de 2018 para lograr su primera corona de Slam, se mostró entusiasmada ante la posibilidad. “Hará que la gente venga a ver tenis. Sin duda voy a estar pendiente del primer partido. Creo que mucha gente lo estará. Todo el mundo sabe que Serena y Venus fueron mis modelos a seguir mientras crecía, así que será genial verla de nuevo en el recinto”, sostuvo.