Tenis: el protagonismo corrió por cuenta de los juveniles de la Federación Santafesina

En Atlético del Rosario se llevó a cabo el tercer Promocional Sub 10 de tenis con la disputa de la Etapa Verde

La propuesta incluyó competencias para todas las edades, desde juveniles hasta de categorías de inserción al profesionalismo. Además de los menores de Sub 11 participaron del Campeonato Nacional en Córdoba, sumando una valiosa experiencia formativa para los más pequeños.

En Sorrento Open y Náutico Sportivo Avellaneda

Esta semana también saltaron a la cancha los menores que participaron del 5º Abierto, certamen que debido a la gran cantidad de inscriptos tuvo que contar con dos sedes: Sorrento Open y Náutico Sportivo Avellaneda. Unos 250 jugadores participaron del certamen que convocó a varones y mujeres en la categorías que van que van desde Sub 12 hasta Sub 18, en la modalidad singles, con la posibilidad de second chance.