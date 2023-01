Sudamericano sub-20: Mascherano dio la lista con muchos jugadores de Central y Newell's

Mascherano confirmó la nómina del Sub 20 que viajará a Colombia para quedarse con una de las plazas del Mundial de Indonesia.

Mascherano llevará al torneo de Colombia , que se disputará entre el 19 de enero hasta el 12 de febrero, a Ulises Ciccioli, Gino Infantino y Alejo Véliz, de Central, como así a Franco Herrera y Brian Aguirre de Newell's. Además el entrenador ratificó la citación al ex canalla Facundo Buonanotte, flamante incorporación del Brighton.

El cuerpo técnico del sub-20 también incluyó a Nicolás Paz, juvenil que se encuentra en el Real Madrid, y al arquero Federico Gomes Gerth, quien participó del Mundial de Qatar como único sparring de la selección mayor.

Alejandro Garnacho (Manchester United), Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio) y los hermanos Franco y Valentín Carboni (Inter) no fueron convocados porque sus clubes se negaron a cederlos, ya que el Sudamericano no es organizado por la Fifa, no obstante sí estarán a disposición si la albiceleste logra alguna de las cuatro plazas para disputar el Mundial de Indonesia.