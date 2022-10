Servio y Buonanotte, sobresalieron en el uno x uno canalla

Báez (5,5): El mejor de la defensa. Algún que otro quite providencial cuando Defensa salió rápido de contra.

Almada (5): Algunos pases que quedaron cortos, pero por lo general no sufrió demasiado.

Blanco (4,5): El juego no se volcó tanto por su sector. Cuando lo buscaron, no estuvo preciso como siempre. La mala: llegó a la quinta amarilla y no estará en Tucumán.

Buonanotte (6): Siempre peligroso. Cuando se enciende contagia a todo el equipo y cuando se apaga sucede lo inverso. También llegó a la quinta.

Mac Allister (5): Sin posición fija, por momentos de volante central y en otros jugando detrás de los delanteros. No desentonó.

Ortíz (5,5): Un poco más retrasado que en otros encuentros. No tuvo su mejor actuación pero lo compensó con sacrificio sobre el final.

Infantino (5,5): Aceptable encuentro. Se movió por todo el frente de ataque e inquietó. Le anularon (bien) un golazo.

Candia (4,5): Bien para pivotear y bajar pelotas pero muy impreciso con los pases. De a poco agarra ritmo pero le sigue faltando.

Veliz (5): La entrega de siempre. Estuvo cerca de convertir en un par de ocasiones pero tuvo el arco cerrado.

Ingresaron

16-Tanlongo (4,5): Algo errático cuando ingresó. Después se acomodó un poco mejor, a pesar de que Defensa casi no atacaba.

34-Frías (4,5): Pocos minutos en cancha, en los que el Chipi no pudo hacer la diferencia.

39-Oviedo (-): Después del gran partido en reserva, el chico tuvo su chance pero chocó casi siempre con la defensa rival.

El DT, Carlos Tevez (4,5): Sin demasiado a mano, los cambios que hizo no lograron torcer la actuación de su equipo. Central insinúa pero no concreta y se le siguen escapando muchos puntos.

No ingresaron: Jorge Broun, Juan Cruz Komar, Fernando Rodríguez, Marcelo Benítez, Leandro Iglesias, Juan Cruz Cerrudo, Alan Marinelli, Gustavo Ramírez y Franco Frías.