La presentación oficial de los partidos de Pro League mañana en Rosario, que trajeron a la ciudad a Los Leones y a Las Leonas (llegarán hoy), tuvo un protagonista ineludible, el más local, el rosarino Nicolás Acosta. El Tero, que hizo su estreno en un certamen mayor hace dos fechas, en la gira por Nueva Zelanda y Australia, será por primera vez el gran anfitrión en su ciudad. "Para mí, será un día inolvidable, seguramente", dijo ayer Acosta, obligado a familiarizarse rápidamente con los micrófonos.

El jugador de Jockey, surgido en Provincial, fue uno de los 16 elegidos por el DT Germán Orozco para enfrentar mañana a España, en el estadio Mundialista, desde las 18. Antes, a las 15.30, Las Leonas harán lo propio ante China. Será el tercer partido en este torneo, el primero en casa: "Jugar acá en Rosario, para mí, será un día inolvidable, seguramente. Poder jugar con mi gente, con mi familia y mis amigos en la tribuna, ante los que me quieren y están siempre presentes, será increíble", arrancó un tímido Nicolás. Y agregó: "Para mí incluso representa mucho la ciudad porque vi crecer también, desde los orígenes, al estadio Mundialista y al hockey masculino, al que tanto le cuesta todo, que está unos pasitos atrás del femenino. Será muy especial".

Justamente, mientras allá por el 2010 se terminaba de construir el Mundialista, en el que Luciana Aymar levantaría unos días después la segunda Copa del Mundo, Nico probaba esa cancha jugando un Argentino de menores. Alguna vez contó que mientras ingresaba a ese campo de juego imaginaba qué lindo sería hacerlo con la camiseta argentina, como esas Leonas privilegiadas. Mañana finalmente conocerá esas sensaciones. ¿En qué lugar de la vitrina ubica este logro? "Adelante de todo, este partido para mí será único, más allá de haber jugado el Mundial junior (en India, en 2016), que se disfruta un montón. Pero tiene un condimento muy especial jugar en Rosario".

Antes de llegar a este presente, el Tero experimentó el debut en un certamen como la Pro League. Si bien con el seleccionado mayor ya había sido medallista de oro en los Juegos Odesur, aquel era un equipo más de juveniles que con la base de los campeones olímpicos. La preponderancia argentina en el continente le permite a Los Leones alternar tantos nombres en un torneo semejante. La Pro League es la élite de la élite: "La gira también fue especial, fue el debut grande, de un disfrute total. Los chicos me apoyaron todo el tiempo y la pasamos superbien, me hicieron sentir todo el tiempo parte del equipo, lo rescato, aprendí un montón de cosas en este viaje".

Acosta, que es parte del recambio generacional que asume Germán Orozco, junto con nombres fuertes del equipo campeón olímpico en Río de Janeiro 2016, se estrenó como volante, a veces medio de enganche, pero bien tirado en ataque. Acerca de las preferencias, el dueño del dorsal Nº 25 dijo que "con tal de jugar juego en cualquier lado". Eso sí, de la estadía en Rosario no tiene más precisiones: "Nunca jugué con tanto público. Cuando entre ni sé qué voy a sentir, no sé qué va a pasar".

El Tero le confesó a Ovación que estar en casa es un sueño que lo hizo sufrir. Que este miércoles, antes del entrenamiento el DT le dijo que al finalizar daría la lista para Rosario. Corrió con una sensación rara durante dos horas. ¿Y lo nombraron enseguida? "¡No! ¡Fui penúltimo! (risas) Sufrí, sufrí... ¿Pero viste cuando tenés ese cosquilleo en la panza que te dice que sí pero a la vez necesitás que digan tu nombre? Es difícil, es raro. Estuve toda la semana soñando cosas en la cabeza que te van dando vueltas cuando vas a dormir. Así que una vez que escuchás tu nombre es un alivio total. Te sacás una mochila pero te viene otra", se sinceró Nico. Esa otra mochila es la de intentar controlar la ansiedad, despejando la cabeza con el grupo, con las charlas distendidas. Con la play station, con las cartas, con las charlas de sobremesa o con la visita de los amigos que aprovechan su estadía en la ciudad.

Desde hacía algo más de un año y medio Rosario no veía un jugador en Los Leones. Después del laureado Manuel Brunet el que logró hacerse el lugar fue el Tero. Con paciencia, trabajo y convencimiento. Porque sólo él sabe todo lo que recorrió hasta llegar a este momento, a esta previa de un día soñado.

¿Es ahora cuando realmente se siente que el esfuerzo valió la pena?

Sí, todos esos viajes, todas esas malas dormidas, todo eso vale la pena... Siempre que dan una lista y te ponés esta camiseta argentina vale la pena.

El abrazo con lágrimas en los ojos que unió a Nico con su hermana Julieta (ex Leoncita, goleadora de Provincial) y su mamá Patricia en la puerta del hotel, pasado el mediodía de un viernes furioso, fue una síntesis de todo eso. Una síntesis que parece perfecta.

Las entradas

Las entradas para ver a Leones y Leonas se consiguen a través del sitio Ticketek.com.ar o en el estadio Mundialista (Calasanz y Miglierini). Las mismas valen por la jornada completa, es decir ambos partidos, el de las 15.30 y las 18. Cuestan 500 y 600 pesos. Mañana la boletería estará abierta de 12 a 19.

Las Leonas

Las Leonas llegarán hoy a Rosario, la que es prácticamente su segunda casa por la cantidad de veces que jugaron en la ciudad. Mañana ellas enfrentarán a China. Luego, el sábado 6, Leonas y Leones serán locales de Gran Bretaña y el 13, de Nueva Zelanda. Todos los partidos en el Mundialista.

Orozco e Ibarra, hacia un equipo ideal

El entrenador de Los Leones, Germán Orozco, dio precisiones del equipo que se verá mañana en cancha ante España, en el estadio Mundialista, en una nueva fecha de Pro League: "Tratamos de encontrar un equipo que sea más ofensivo, que siga generando muchas jugadas para no depender tanto del córner corto, que es muy importante pero tenemos que seguir haciendo goles de campo", remarcó.

Orozco asumió en mayo del año pasado y consultado acerca del recambio y el equipo que busca consolidar comentó: "Tenemos que atacar pero tener también muchos recaudos, me parece que por querer ir siempre al ataque seguimos desprotegiendo a la defensa y lo más importante es poder defenderse cuando uno tiene la pelota también. Creo los chicos que fuimos convocando en el proceso fueron respondiendo muy bien, se están adaptando sin problemas a la forma de juego que pretendemos como cuerpo técnico y se están complementando bárbaro con los jugadores que ya venían jugando en el seleccionado". Para Orozco y Los Leones la meta del año es llegar lo mejor posible a los Juegos Panamericanos de Lima, en julio, para ganar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pedro Ibarra, capitán y referente del seleccionado, resaltó que "a la camada nueva la veo muy bien, se adaptaron rápido, además el resultado deportivo acompañó en las últimas fechas y esto es siempre importante para la confianza de todos". En este sentido, también afirmó que el ejemplo se transmite con el trabajo, desde adentro de la cancha y sin mayores vueltas: "Cuando llegás a las 8 de la mañana y están todos, cuando se entrena a morir o cuando te ponés la camiseta argentina no hace falta decir más nada porque es lo que todos soñamos y todo lo que hacemos es para esto. Esto no es fútbol, no es básquet, lo hacemos por amor propio. Entonces es desde el ejemplo desde donde se transmiten los valores, los chicos los vienen mamando, porque vienen haciendo su proceso, no es que caen al seleccionado de la nada". Y deseó. "Ojalá los resultados sigan acompañando". Los Leones están por ahora entre los cuatro mejores de la Pro League, metiéndose en la ronda final de mitad de año.

En la presentación oficial de los partidos de ayer en un hotel céntrico estuvieron presentes autoridades locales, como el subsecretario de Recreación y Deportes de la ciudad, Adrián Gighlione; el secretario de Deportes de la provincia, Pablo Catán, y el presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Miguel Grasso.