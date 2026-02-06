Copa Davis: Argentina arranca la serie con Corea del Sur con Thiago Tirante

El mejor singlista de Argentina iniciaba el duelo ante Corea del Sur. Equipo inédito de Javier Frana, con todos debutantes.

Thiago Tirante recibe indicaciones de Javier Frana en uno de los entrenamientos del seleccionado nacional. Argentina debuta en la Copa Davis 2026 ante Corea del Sur.

El jueves por la noche (viernes a la mañana en Corea del Sur) se realizó el sorteo oficial de la serie entre Argentina y Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis . El mismo determinó que arrancará el mejor singlista albiceleste, Thiago Tirante , frente al segundo mejor coreano, Hyeon Chung.

A continuación, Marco Trungelliti se medirá con el 1 de los asiáticos, Soonwoo Kwon. La serie se pone en marcha este viernes por la noche. En la trasnoche del sábado (a la 1 del domingo en nuestro país) iniciará la segunda jornada con el duelo de dobles entre Guido Andreozzi - Federico Gómez ante Uisung Park - Jisung Nam. Luego, de ser necesario, se jugarán el 4° (1° v. 1°) y 5° punto (2° v. 2°) .

Según declaró el capitán del equipo argentino, Javier Frana, "No había una expectativa en relación a cómo se iba a dar el sorteo. Simplemente es una formalidad pero no teníamos una preferencia. Lo que salió está bien para nosotros".

Los números de los debutantes de Argentina

Los tenistas argentinos que visten la camiseta de la selección en Copa Davis pasan a dejar su sello en la historia del deporte nacional y reciben un número que los identificará para siempre.

En este caso, Thiago Tirante se convertirá este viernes en el jugador N°92 de Argentina en Copa Davis, Marco Trungelliti, 93, Guido Andreozzi, 94 y Federico Gómez, 95.

Esto se hará efectivo una vez que participen oficialmente de sus respectivos partidos. En el caso del dobles, al debutar en simultáneo, el orden se determina alfabéticamente por su apellido.