Trabajadores y empresarios marcharán este miércoles a la Secretaría de Industria de la Nación. Reclaman medidas para sostener la producción y el empleo ante el cierre de fábricas

Trabajadores y empresarios de la industria del calzado se movilizarán este miércoles a la sede de la Secretaría de Industria de la Nación para entregar un petitorio al Ejecutivo. Reclaman medidas frente a la caída del consumo , el avance de las importaciones y la falta de políticas de apoyo a la producción local.

La concentración será a las 14 en la intersección de avenida Belgrano y Tacuarí, en la ciudad de Buenos Aires, desde donde partirá la columna.

La convocatoria reúne a la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (Uticra), la Cámara de la Industria del Calzado y los empresarios autoconvocados de la agrupación Zapateros Unidos. Las organizaciones llaman a participar a trabajadores, fabricantes, pymes y proveedores de toda la cadena de valor.

“ Nuestra industria atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia ”, advirtieron en el comunicado y agregron: “Queremos hacer escuchar nuestra voz y defender la industria nacional, las fuentes de trabajo y el futuro de miles de familias que viven de esta actividad”.

El deterioro de la actividad impulsó la decisión de unificar el reclamo. Según las cifras difundidas por el sector, la producción nacional pasó de 108 millones de pares en 2023 a 80,4 millones en 2025. A esa contracción se suman el cierre de 240 fábricas y la pérdida de 7.800 puestos de trabajo desde fines de 2023. El sector tienen un gran peso en la provincia de Santa Fe.

En lo que va del año, la producción acumula una caída del 26,6%, de acuerdo con las estadísticas del Indec. Fabricantes y representantes sindicales advierten que la menor demanda, el ingreso de productos importados y las dificultades para afrontar los costos comprometen la continuidad de las empresas.

Vencimiento antidumping con China

Entre las preocupaciones también figura el vencimiento de la medida antidumping sobre el calzado de origen chino, previsto para el 14 de diciembre, que establece un valor de referencia de u$s 15,80 por par. Los fabricantes piden mantener esa protección frente a productos que, según denuncian, cuentan con fuertes subsidios del Estado chino.

El secretario adjunto de Uticra, Horacio Jerez, describió la gravedad del escenario. “No vemos una alternativa ni una salida dentro de esta política económica perversa del Gobierno. Todos los días hay una fábrica o una empresa que cierra”, afirmó.

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El dirigente vinculó el retroceso de las ventas con el debilitamiento del mercado interno y situó la pérdida de puestos de trabajo por encima de la cifra mencionada en el diagnóstico sectorial. “Desde que asumió este gobierno hemos perdido, solamente en nuestro sector, más de 9.000 compañeros que se quedaron sin trabajo. Todo esto se produce por la caída del salario y por la apertura indiscriminada de las importaciones”, sostuvo.