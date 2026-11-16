La selección argentina jugará contra Costa Rica en Córdoba: hora, canal y posibles formaciones

La Albiceleste disputará el segundo amistoso de esta fecha Fifa de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes, tras la derrota ante Uruguay en La Bombonera

La selección argentina enfrentará a Costa Rica este martes en Córdoba.

La selección argentina enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el segundo encuentro amistoso de esta fecha Fifa de noviembre . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido de la Albiceleste de este martes por la noche.

Tras la derrota por 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera del viernes pasado, el equipo de Lionel Scaloni buscará recuperarse rápidamente ante los Ticos y cerrar el año de la mejor manera posible.

El entrenador oriundo de Pujato adelantó que realizará cambios con respecto al partido ante la Celeste y plantará un once titular con novedades , mientras continúa el rearmado del equipos después de la despedida de su máximo referente y capitán, Lionel Messi.

El partido amistoso entre Argentina y Uruguay será este martes 17 de noviembre desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, con el arbitraje principal del brasileño Bruno Arleu , mientras que su compatriota Rodrigo Guarizo será el encargado del VAR.

Dónde ver Argentina vs. Costa Rica

La transmisión del encuentro entre la Albiceleste y los Ticos será a través de Telefe y TyC Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Argentina y Costa Rica fue triunfo 3 a 1 de la Albiceleste en 2024.

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Posibles formaciones de Argentina y Costa Rica

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico/Román Vega; Nico Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.