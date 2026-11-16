El DT de la selección argentina dijo que no hay que relajarse y le dio gran importancia al choque con Costa Rica. Confirmó al Dibu Martínez

EL DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, en una desierta Bombonera. Ahora ante Costa Rica en Córdoba.

Después de lo que fue la conferencia de prensa posterior a la derrota con Uruguay el viernes último, Lionel Scaloni volvió a hablar de ese partido y del de este martes ante Costa Rica . Y fue claro: "Sea el partido que sea, siempre hay que dar el ciento por ciento", dijo el DT de la selección argentina . Y confirmó entre los titulares a Emiliano Dibu Martínez .

Así, Scaloni se refirió de nuevo a la poca presencia de público ante Uruguay y en la Bombonera y lo minimizó: "Sabemos que la gente siempre va a estar, sea el proceso que sea. Cuando los necesitemos van a estar".

Y ratificó la importancia del partido de este martes a la noche en el Kempes, luego del 1-2 ante Uruguay: "Cada vez que tengamos que jugar con esta camiseta, sea amistoso o partido por los puntos, hay que dar el cien por ciento. Todo compromiso nos sirve".

Por eso aclaró: "El rival es importante y juega bien", dijo sobre Costa Rica. "Sabemos muy bien que, más allá de los rivales, también tenemos que trabajar en nosotros. Entonces se trata de seguir haciendo nuestro camino y poder desplegar nuestro fútbol".

Y respecto a los cambios, dijo que puede haber cuatro o cinco, y solo aseguró el retorno del Dibu Martínez: "No lo quisimos arriesgar ante Uruguay pero ahora jugará".

>> Leer más: Argentina empezó la era post Messi con el pie izquierdo ante Uruguay en una Bombonera desértica

Lionel Scaloni, Uruguay y era pos Messi

"Con respecto al partido con Uruguay, mantengo lo del otro día, que se hizo un buen partido en líneas generales, porque tuvimos muchas opciones. Luego nos hicieron los dos goles muy rápido y el partido se desvirtuó, pero valoramos la actitud", volvió a decir, en sintonía con lo expresado el viernes. "El resultado no nos gusta, pero el rendimiento estuvo bien".

"El objetivo es seguir encontrando ese tipo de jugador que mantenga ese fuego por venir a la selección. Creo que eso va a seguir estando", explicó sobre la característica de los futbolistas por venir. "Intentamos ir probando algunos jugadores y que sea el momento ideal para ellos, positivo. Y los grandes que tenemos en el plantel marcan el camino".

"Tenemos una buena base, y ahora tendremos que ir llenando esos huecos de grandes jugadores, que no son reemplazables, pero sí se intenta que ese lugar lo ocupen chicos que creemos, formarán parte por mucho tiempo", abundó Scaloni.

>> Leer más: Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la selección argentina y tomará un nuevo rumbo

"A nadie le gusta perder, pero creo que el otro día (vs Uruguay) vimos cosas interesantes. Tenemos que probar chicos y tenemos una base amplia. Creemos que se va a llegar a un gran nivel".

También se refirió al trabajo cotidiano con futbolistas juveniles: "Siempre se intenta entrenar en selecciones juveniles en cercanía con la mayor, creemos que es importante ese nexo. Tenemos la ventaja de que Pablo (Aimar) trabaje con nosotros y también con los cuerpos técnicos de la Juveniles".