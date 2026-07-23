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Homenaje a la selección argentina y también otro muy sentido a Ángel Di María

El estadio de Belgrano vibró con el reconocimiento al equipo de Scaloni, pero antes el emblema de Central también tuvo el suyo.

23 de julio 2026 · 20:15hs
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El presidente de Belgrano

Héctor Río

El presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, le obsequió una plaqueta el emblema de Central, Ángel Di María. La selección argentina, también muy reconocida.

El reinicio del torneo Clausura trajo muchos condimentos emotivos, referidos fundamental a la selección argentina y en ella también a Ángel Di María. En ese sentido, además de los tributos pensados por la AFA, Belgrano le hizo uno especial al jugador emblema de Central.

La cancha de Belgrano fue la primera, junto al Eva Perón de Junín, en recibir el fútbol argentino luego del Mundial. Y hubo muchos sentidos homenajes, casi todos para la selección argentina o en relación a ella.

Antes de que los equipos salieran a la cancha para el partido, después del calentamiento previo, el presidente pirata Luis Fabián Artime le hizo entrega a Di María de una plaqueta, con el rostro del prócer Manuel Belgrano y una bandera argentina. Ahí Fideo recibió la ovación de todo el estadio, el que no había pisado desde su regreso al fútbol argentino.

>>Leer más: Alejo Veliz debutará el domingo en su nuevo equipo contra el rival de Central en la Libertadores

El respeto hacia Ángel Di María

Di María también fue muy respetado porque ya a mitad del torneo pasado había dicho que Belgrano era uno de los mejores equipos del fútbol argentino y luego felicitó públicamente a Lucas Zelarayan, el capitán pirata.

Y después del pasillo que le hizo Central a Belgrano, llegaron los reconocimientos a esta selección de Lionel Scaloni. Primero cada equipo posó con la bandera: “Gracias selección, héroes eternos. El mundo reconoce a la Scaloneta” y luego se pararon todos los jugadores alrededor del círculo central para el otro homenaje.

Ahí fue de todo el estadio, que aplaudió de pie a la selección argentina, mientras en el medio se exhibía una gran bandera que decía: “Gracias selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino”.

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