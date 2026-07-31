Banco Santa Fe llegará a Aapresid con líneas de financiamiento y soluciones para el agro

La entidad participará del encuentro 2026 con una propuesta de créditos, inversión, seguros y herramientas digitales para acompañar a productores y empresas agropecuarias

El Congreso Aapresid 2026 se realizará los días 4, 5 y 6 de agosto en el Salón Metropolitano

Banco Santa Fe estará presente en una nueva edición del Congreso Aapresid 2026 , que se realizará del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario , con una propuesta integral de productos y servicios orientada al sector agropecuario.

La entidad contará con un stand propio junto a Banco Entre Ríos , donde un equipo de Oficiales de Negocios brindará asesoramiento personalizado sobre las distintas alternativas de financiamiento disponibles para productores y empresas del sector.

La edición 2026 reunirá a más de 12.000 asistentes, 150 empresas expositoras y 450 especialistas nacionales e internacionales , quienes participarán de más de 160 conferencias técnicas sobre innovación, tecnología, sustentabilidad y nuevos modelos de producción.

Organizado por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), el evento se consolidó durante más de tres décadas como un espacio de referencia para promover sistemas productivos más eficientes, innovadores y sustentables.

En qué consistirá el Congreso Aapresid 2026

El objetivo será acercar herramientas que acompañen las decisiones de inversión y fortalezcan el desarrollo de la actividad agroindustrial.

Durante el congreso, Banco Santa Fe presentará una oferta de créditos en pesos y dólares con plazos de entre 12 y 61 meses y condiciones competitivas para distintos destinos productivos.

Las líneas de financiamiento estarán destinadas al capital de trabajo, la compra de maquinaria agrícola nacional e importada, la inversión productiva, los proyectos de riego y el leasing sustentable.

La propuesta busca ofrecer alternativas de financiamiento ágiles para acompañar el crecimiento y la modernización de las empresas agropecuarias.

Además de su cartera de créditos, la entidad exhibirá un conjunto de herramientas diseñadas para la gestión financiera del agro.

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Entre las soluciones disponibles se destacan una nueva plataforma de vinculación digital para empresas, los Fondos Comunes de Inversión operables 100% online mediante Office Banking y los seguros corporativos adaptados a la actividad productiva. Además, también se presentará la Tarjeta Agro, orientada a facilitar la gestión financiera de productores y empresas agroindustriales.

Desde Banco Santa Fe destacaron que la participación en Aapresid representa una oportunidad para fortalecer el contacto con los productores y conocer de primera mano las necesidades del sector.

"La presencia en Aapresid representa una nueva oportunidad para estar cerca de los productores, escuchar sus necesidades y acercar herramientas financieras que les permitan seguir invirtiendo y creciendo. Nuestro compromiso es acompañar al campo con soluciones concretas y un asesoramiento cercano y especializado", señalaron desde la entidad.