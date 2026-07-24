Tras la victoria de Boca, Paredes puso en duda su continuidad en la selección argentina

El volante, que no estará ante Riestra, reconoció el impacto emocional de haber perdido la final de la Copa del Mundo y adelantó que evaluará sus próximos pasos con el equipo de Scaloni

Tras la victoria de Boca ante O´Higgins por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, Leandro Paredes sorprendió al poner en duda su futuro en la selección argentina. El volante, que no tuvo vacaciones tras su participación en el Mundial 2026, habló en zona mixta tras el encuentro ante el conjunto chileno: "No sé si estoy para seguir en la selección argentina. Hay que digerir lo que pasó y procesarlo". Además, admitió que tras varios años de trayectoria en la Mayor es momento de evaluar diversos factores antes de tomar una determinación definitiva.

El mediocampista central (32 años) remarcó que el dolor por haberse quedado a las puertas del bicampeonato del mundo perdurará durante un largo período debido a la paridad del encuentro decisivo. “Va a ser un proceso largo de superar lo que vivimos, porque si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos cerca otra vez”, manifestó el volante que no estará el domingo ante Riestra ya que recibió unos días de descanso.

Asimismo, dejó en claro que muchos integrantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni tienen que decidir si seguirán o no en el combinado nacional: “Muchos van a pensar en una decisión de seguir o no”.

Paredes reconoció dificultades físicas

Más allá de las versiones sobre su futuro, el jugador surgido de las inferiores de Boca reveló las dificultades físicas que debió sortear durante la máxima cita futbolística. Detalló que compitió arrastrando una fisura ósea y que los dolores se agudizaron notablemente tras el enfrentamiento contra el seleccionado de Egipto.

Paredes no tuvo descanso y ya se incorporó al día a día del fútbol local bajo las órdenes del cuerpo técnico de Arruabarrena. El ex-Roma instó a sus compañeros de equipo a dar vuelta la página tras la temprana frustración que significó la eliminación en la ronda inicial de la Copa Libertadores: “Lo que pasamos duele porque nos habíamos preparado para otro tipo de competiciones, para pelear por cosas importantes. Obviamente que la Sudamericana es importante también para nosotros porque vamos a apuntar a llegar al final también”.