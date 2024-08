Los barrios de la ciudad juegan en paz su propio clásico Central-Newell's

Desde hace once años, el Clásico por la Paz congregará a chicos y chicas de distintos barrios de las zonas oeste y sudoeste para disputar un partido diferente

Como ocurre desde hace once años, el Clásico por la Paz congrega a niños y niñas de distintos barrios de la zona oeste y sudoeste de Rosario para demostrar que es posible relacionarse y disfrutar de un Central-Newell's sin violencia y con inclusión.

El plan de Ignacio Malcorra para ponerse a punto y no perderse el clásico

"¡Que la violencia NO manche la pasión de los barrios!" , es el lema de esta movida llevada a cabo por la En Clave Oeste, que cuenta con un anclaje y acompañamiento territorial en los barrios Villa Banana, Bonano, Godoy y Bella Vista Oeste, entre otros lugares donde hay pibes y pibas con ganas de hacer deporte y disfrutar entre amigos y familia de un clásico entre Central y Newell's.

"En un contexto donde las amenazas y balaceras son moneda corriente, queremos brindarle a los chicos y chicas de los barrios una propuesta diferente para que la violencia no le gane a la pasión por el clásico rosarino. Y en ese marco, creemos que el asesinato de Ivana Garcilazo tiene que ser un punto de inflexión para saber que hay límites que no se pueden soslayar", señaló en declaraciones a La Capital Iván Moreyra, integrante de la organización barrial.

Dónde se realizará el Clásico por la Paz

WhatsApp Image 2024-08-06 at 08.19.09.jpeg

En ese marco, también destacó que el Clásico por la Paz se llevará a cabo en el club Lavalle (Cochabamba 4449), como una muestra de acompañamiento simbólico a esta institución deportiva que atraviesa por estos días un período de normalización a cargo de una nueva comisión directiva, que se colocó "al servicio de los pibes del barrio Bella Vista".

"Con este evento buscamos desdramatizar y cociencientizar que el clásico rosarino es el más importante del país y es de todos", destacó Moreyra para remarcar que este tipo de eventos "sirven para visibilizar la realidad de los barrios, en un contexto de pobreza extrema y donde los pibes y pibas de los barrios están en un estado de vulnerabilidad considerable".

En una cruzada realizada "a pulmón", propio del esfuerzo mancomunado de familiares, organizaciones sociales. "La ONG Vecinos, Familiares y Víctimas de la Inseguridad nos va a ayudar a preparar la merienda para los chicos y chicas, la familia Garcilazo, la escuelita de fútbol de Mega Estadium (donde suele realizarse el evento), Copa Mare (podrá a disposición los árbitros), Pablo VI, los equipos femeninos de La Lepra de Zona Oeste y Real Fem de la Copa Queens de Pichincha, que representará al equipo canalla, y cerraremos con la charla de Narcóticos Anónimos para asesorar y concientizar sobre consumos problemáticos", detalló Moreyra.

por un clásico en paz2.jpg Un clásico en paz cumplió un década y sólo se interumpió por la pandemia. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En ese marco, un letrista pintará banderas de ambos equipos, habrá una jornada completa de fútbol infantil y la jornada cerrará con el encuentro central entre Central y Newell's, en un marco colorido entre ambas hinchadas de los barrios. Y, por supuesto, el cierre estará a cargo de las chicas, quienes reeditarán una vez más el clásico femenino para cerrar una jornada por la paz y sin violencias.

Cuál es la misión del Clásico por la Paz

por un clásico en paz jugadoras de AFA.jpg Antonella Chazarreta y Daiana Díaz, leprosa y canalla de la primera de AFA, presentes en el clásico de barrio.

"El clásico viene a ser un telón de fondo de lo que necesitamos para los pibes de los barrios, con políticas públicas a largo plazo ya que, como dijo el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo hace unos días, donde el Estado retrocece avanzan las bandas narco"., apuntó el integrante de En Clave Oeste para mencionar que el evento cuenta con el acompañamiento de municipio y provincia.

También aclaró que en esta oportunidad no habrá jugadores ni ex jugadores de Central y Newell's a raíz del escenario de violencia que se vive en la ciudad en la previa del clásico rosarino. Sucede que en otras oportunidades, este evento contó con jugadoras de Newell's y Central y jugadores y ex jugadores leprosos y canallas tales los casos del Melli García y Nahuel Guzmán, entre otros.