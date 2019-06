Se puso el buzo e inició oficialmente su ciclo como DT de Newell's. Sí, Frank Kudelka comenzó a trabajar ya como el nuevo entrenador leproso y ayer por la tarde condujo su primera práctica en el predio de Bella Vista. Y más allá de que mantuvo reuniones con los dirigentes con el fin de ir definiendo el plantel que comandará, lo cierto es que a partir de ayer comenzó a ahondar en la depuración del plantel y acelerar la búsqueda de los refuerzos que necesitará para afrontar la próxima temporada que se vendrá. Una compleja y donde la lepra tendrá la misión de aumentar el promedio para no sufrir inconvenientes con el descenso.

Kudelka, quien estará acompañado por el preparador físico Mauro Cerutti y los asistentes Raúl Armando y Martín Cicotello, arribó la semana pasada a Rosario, visitó el predio y luego firmó el contrato que lo ligará a la entidad por más de un año. Y el sábado estuvo en Ezeiza observando el amistoso que jugó Newell's ante la selección nacional de Leonel Scaloni (cayó 5 a 0). El equipo fue dirigido por Aldo Duscher, DT de la reserva, y el nuevo entrenador de la primera siguió de cerca el juego como un visitante más. Por supuesto que le sirvió para tomar nota de los jugadores y, sobre todo, de ciertos juveniles que vienen pidiendo pista en la primera división.

En el radar del club hay algunos nombres que tientan para sumar a la entidad, pero el conductor primero comenzó con la tarea de ir eligiendo los futbolistas con los que trabajará y a los que tendrá en cuenta en su proceso que inició ayer formalmente. De la larga nómina varios serán negociados porque no tendrán oportunidades de jugar.

Una vez que se depure la lista (ayer, entre otros, estuvieron Matías Tissera, Ignacio Huguenet y Gabriel Báez, quienes volvieron de sus respectivos préstamos) los encargados del fútbol enfocarán la mirada con mayor intensidad en los jugadores que el técnico necesitará para conformar un equipo competitivo. Tanto el cuerpo técnico como la dirigencia tienen en claro que no hay espacio para el error. Newell's no puede fallar como sucedió en otros mercados de pases, porque esta vez se juega la permanencia en la máxima categoría. ¿Qué puestos clave pretende reforzar? Un marcador central, un cinco, un volante por derecha y un centrodelantero. Al menos esas serían las prioridades del entrenador.

La situación económica asoma diferente e invitaría a que la dirigencia le cumpla con las exigencias. Es cierto que en otras temporadas el club no contaba con demasiado dinero para apuntar a jugadores importantes y le abrió la puerta a otros que sólo engrosaron el plantel. Muchos de ellos ni siquiera llegaron a debutar con la rojinegra. Este es el momento de la verdad, de apuntar bien y no fallar. Tienen que llegar refuerzos que le hagan honor a la palabra, es decir que lleguen para ser titulares o, al menos, pelear por un lugar entre los once.

Kudelka se puso la ropa oficial y comenzó a trabajar. Después de dos meses —con una espera en el medio por la palabra de Gabriel Heinze—, Frank tomó la posta que dejó Héctor Bidoglio e inició su ciclo de manera formal en el rojinegro. Y con la dura misión de conformar un equipo de cara a la temporada 2019-20, donde estará ante la obligación de pelear en los puestos de arriba con el fin de no sufrir sobresaltos.

Juveniles de selección. Diego Calcaterra, Franco Herrera y Francisco González fueron citados por Lionel Scaloni para que sean sparrings de Argentina durante la Copa América que se disputará en Brasil.

Maxi se sumará a los trabajos el jueves

Maximiliano Rodríguez se sumará el jueves a los entrenamientos que desde ayer están bajo el mando de Kudelka. El capitán leproso viajó la semana pasada para presenciar la final de la Liga de Campeones y en las próximas horas estará en Rosario para después sumarse a la pretemporada del plantel. Por supuesto es uno de los jugadores más importantes de la lepra y el que espera con ansiedad el nuevo entrenador.