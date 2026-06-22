Se desató la Messimanía en Dallas y los argentinos ya copan las afueras del estadio Argentina enfrenta a Austria a las 14, y los hinchas albicelestes invadieron la ciudad para ver al mejor jugador del mundo. El estadio va tomando color Por Lucas Vitantonio (enviado especial) 22 de junio 2026 · 12:04hs

Locos por Messi. Hinchas de todo el mundo llegan para ver a Argentina ante Austria.

Dallas amaneció pintada de celeste y blanco porque todos los caminos conducen al estadio majestuoso del estado de Texas, donde a las 14 de Argentina comenzará otro show de la Scaloneta y con Lionel Messi como el actor protagónico del equipo campeón del mundo. La albiceleste buscará vencer a Austria para meterse en los 16 avos de final de la Copa del Mundo.

Muchos hinchas pasaron la noche en vigilia de pasión esperando el partido, otros pusieron el despertador antes de la salida del sol para llegar con tiempo al impactante estadio de Dallas, que para mitigar los efectos del calor cierra su techo y activa el aire acondicionado, en un efecto casi de realidad virtual donde el partido se jugará en una cápsula futurista, todo engalanado con una pantalla colosal ubicada sobre el techo del mega estadio.

Argentina vuelve a ser local en el Mundial y la fiebre por la Scaloneta se incrementa cada vez más, con miles de hinchas propios que viajaron desde Argentina, muchísimos desde Rosario, y los simpatizantes prestados que son de los otros países y cuando juega la selección se calzan la albiceleste con total naturalidad.

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Un partido que será complejo para Argentina Ahora el duelo es contra Austria, un rival europeo que será duro y dinámico, pero Argentina tiene recursos colectivos e individuales para marcar la diferencia y poner los dos pies en los 16 avos de final del torneo. Todo está listo para que comience el show y las más de 70 mil almas se darán un gran lujo, ver a la mejor selección y al mejor jugador del mundo, por ello nadie se quiso perder este mega evento en la calurosa Dallas. El color de los hinchas