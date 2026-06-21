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Scaloni cortó de raíz las consultas sobre la situación que vivió Messi y dijo que están todos muy bien

El DT de la selección argentina brindó una conferencia de prensa jugosa en Dallas, antes del encuentro de este lunes frente a Austria donde va por la clasificación.

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

21 de junio 2026 · 21:38hs
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El DT de la selección argentina Lionel Scaloni se mostró abierto en la conferencia de prensa antes de enfrentar a Austria.

AP

El DT de la selección argentina Lionel Scaloni se mostró abierto en la conferencia de prensa antes de enfrentar a Austria.

Como antes del debut con Argelia, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa jugosa en la previa a la segunda fecha del Mundial 2026, donde la selección argentina puede abrochar la clasificación si vence a Austria este lunes desde las 14 y luego no le gana Jordania a Argelia.

Un comienzo que no le gustó

"Estamos bien, poco más que agregar", dijo Scaloni un poco molesto porque la primera pregunta fue sobre la situación sobre la falsa denuncia sobre la salud del papá de Messi y cómo había caído en el plantel: "¿Había que arrancar así", dijo el técnico.

"El grupo es que el que saca adelante las situaciones, tanto buenas como malas. Siempre digo que al lado de un amigo siempre es mejor vivir esas situaciones. Imagino él (por Messi) también lo siente. La verdad que de este tema prefiero no hablar más", agregó para darle corte a la cuestión, algo que logró.

>>Leer más: Scaloni elogió la actuación de Messi ante Argelia: "Lo extrañaremos el día que no juegue más"

La opinión del DT sobre Austria

"Austria es un rival difícil, con muy buenos jugadores y presiona bien. Hizo una gran clasificación, así que será un partido complicado. los dos ganamos de entrada, así que capaz eso ayuda a un buen espectáculo", explicó Scaloni sobre el rival.

"Diferencias con Argelia las hay en todos los equipos. Creo que Austria es más vertical, pero los dos son equipos que buscan el partido, así que seguro será entretenido", agregó

"Se ha visto partidos duros, la fase de grupos siempre fue difícil para todos, como las condiciones del clima. Que se pare el partido más que antes por ahí le da más ventaja al más débil. Se hace un poco cortado el partido. Los cuatro tiempos son reales. En los entretiempos, entre que vas y volvés a los vestuarios, te digo que hablás dos o tres minutos nomás, y en esas paradas lo mismo", agregó el técnico.

"Todo puede cambiar en lo que pasa en esos 22 minutos en que se corta el juego. Lo que se hace en un entretiempo normal, se hace ahí. Tal vez exagero con eso de que beneficia al débil. Se hace raro adaptarse", se explayó. "Todavía no es normal para nosotros, nos parece bastante cortado".

>>Leer más: Scaloni auténtico: lágrimas de emoción, calor insoportable y feliz por dirigir otro Mundial

Los partidos del Mundial y el juego argentino

"Los partidos los que podemos los vemos todos en directo, pero si no después. Está bueno hacerlo porque se aprende un montón de cosas pero además me gusta mucho. Está jodido saber por dónde va el Mundial, hay situaciones extrañas", dijo sobre cómo ve el Mundial.

Hay que ver qué se entiende por intensidad. Para mía si no tenés la pelota, hay que tratar de que no te hagan daño. gana el que tiene tres delanteros, el que tiene el mejor 5, o los mejores 4, pero no tengo dudas de que los mejores van a definir el Mundial", prolongó el entrenador.

Scaloni a su vez señaló sobre los momentos de Argentina que "a veces no podés imponer tu juego y el fútbol es así. Eso lo tenemos claro, no siempre podés dominar siempre el balón como pasó el otro día. Lo importante es que el equipo siempre reacciona cuando pasa eso".

>>Leer más: "¿Messi? Soy más del team Cristiano Ronaldo": la picante frase del arquero de Austria

El DT opinó sobre el mediocampo argentino, con mismos nombres pero distintas posiciones. "La final de Qatar fue muy buena pero después de eso mantuvimos una línea. Thiago (Almada) nos da la posibilidad del uno contra uno, como lo hacía Ángel (DI María), antes había más toque. Tenemos variantes con Nicolás González o Nico Paz, así que estamos en una buena línea. No bajaron el pistón y por eso están acá, que es lo más importante de lo conseguido. Ellos entendieron muy bien el mensaje".

Sobre la cuestión física del plantel, Scaloni aseguró que "es difícil que todos estén al ciento por ciento, pero todos están al máximo de sus posibilidades. Todos están disponibles para jugar".

Respecto a Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, ratificó que "están todos a disposición. Leandro está muy bien, Gonzalo venía cargado en la previa y por eso lo sacamos. Y a Nico lo llevaremos poco a poco porque es súper importante para nosotros", dio más detalles luego.

Los hinchas y el recuerdo de Maradona

"Ver a los hinchas es fundamental, por ahí nos molesta que vayamos con las ventanillas tapadas", reveló sobre un dato poco conocido.

"No sabía que había sido acá lo de Maradona. Ese día lloró él y lloramos todos. Esperamos que ahora nos vayamos de acá con una alegría", cerró el técnico cuando lo consultaron sobre el recuerdo de aquél día de la comunicación del dóping a Diego, en el Mundial 1994.

También lo consultaron en conferencia sobre si recordaba otro momento icónico, que se cumplirá este lunes, el de los goles de Diego a los ingleses: "No tenía en cuenta que ya habían pasado cuarenta años. Claro que lo recuerdo. Estábamos en la casa de mi abuela, porque vivíamos todos ahí, no teníamos casa, y estábamos todos alrededor de un televisor chiquito. Fue imborrable".

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