El gobierno nacional declaró organización terrorista a la Fuerza Quds

Según la Oficina del Presidente, se trata de un grupo militar iraní acusado de perpetrar ataques en otros países

El gobierno nacional oficializó este sábado la declaración de la Fuerza Quds , a la que califica proveniente de Irán , como organización terrorista . A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la gestión de Javier Milei justificó su decisión debido al peligro que trae consigo el grupo militar ya que, según la evaluación de la Casa Rosada, se especializaba en el “entrenamiento para la realización de ataques en otros países” .

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel , Gideon Sa'ar, celebró la decisión del gobierno argentino de declarar a la Fuerza Quds como organización terrorista.

Resaltó que la medida adoptada por la gestión de Milei representa “un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la Amia”.

En el texto que lleva la firma de Milei se denuncia que uno de los líderes de la fuerza, Ahmad Vahidi , formó parte de los atentados contra la Amia y la Embajada de Israel en la Argentina , perpetrados a principios de la década del 90.

La medida fue impulsada por el primer mandatario, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional, su par de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), con el objetivo de acotar la capacidad de acción e influencia del grupo militar iraní.

El canciller Pablo Quirno también se refirió a la decisión oficial a través de un comunicado difundido en su cuenta de X. En ese contexto, afirmó: “La Argentina sigue reforzando su compromiso contra el terrorismo internacional y contribuyendo al esfuerzo global para combatirlo en todas sus formas”.

Embed La Argentina sigue reforzando su compromiso contra el terrorismo internacional y contribuyendo al esfuerzo global para combatirlo en todas sus formas. Incorporamos a la Fuerza Quds, brazo de acción exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, y a 13 individuos vinculados a… https://t.co/tByI6zCxnX — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 17, 2026

Qué es Fuerza Quds: la explicación del gobierno

El gobierno explicó que la Fuerza Quds constituye “una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”.

En ese marco, el Ejecutivo recordó que “la República Argentina fue víctima de sus operaciones a través de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y la Amia, en 1994”.

A partir de la resolución de la gestión libertaria, la organización quedó incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet).

Al respecto, la Oficina del Presidente argumentó que la inclusión implica la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción y proteger el sistema financiero argentino frente a eventuales maniobras destinadas a solventar el terrorismo.

El comunicado destacó que los integrantes de la Fuerza Quds y sus aliados quedaron alcanzados por todas las disposiciones previstas en el régimen vigente. El gobierno también aludió a Vahidi, quien se desempeñó como comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998.

“Se encuentra implicado en el atentado contra la Amia y sobre él pesa una alerta roja de Interpol”, recordó la Rosada. También se señaló que el régimen iraní “no solo no ha colaborado con su juzgamiento sino que lo ascendió”, al designarlo comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica. Vahidi ya figuraba previamente en el Repet.

Asimismo, la Oficina del Presidente afirmó que Milei “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son” y enumeró antecedentes recientes en esa línea, como la