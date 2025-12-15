El Museo Castagnino se prepara para el tradicional concierto navideño

Con entrada libre y gratuita, la explanada del museo será el escenario donde este viernes el Coro Iema musicalice las fiestas de fin de año

La explanada del Museo Castagnino volverá a vivir la época navideña a pleno. Luego del encendido del emblemático arbolito de Navidad, este viernes 19 de diciembre desde las 20 llega el concierto tradicional de estas fiestas, a cargo del Coro de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina (Iema).

El frente del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino , ubicado en Oroño y Pellegrini se convertirá en el escenario del evento cultural que se repite año tras año desde 2012.

Será un espectáculo gratuito y abierto al público. Sobre el escenario habrá más de 40 coreutas y músicos que con una nueva presentación consolidan a la actividad como un show en la agenda de todos los rosarinos.

El repertorio incluirá villancicos tradicionales provenientes de distintas culturas y géneros. En este sentido, la pastora Mabel de Silvestri , impulsora del evento, destacó: " La música navideña tiene el poder de unirnos . Es emocionante ver cómo cada año, cientos de rosarinos se suman no solo a escuchar, sino a entonar los villancicos con nosotros, creando un coro espontáneo y masivo. Esperamos que este viernes la explanada del Castagnino se llene de más voces y más luces que nunca, celebrando juntos esta fecha".

Como es costumbre, el público participará activamente: los asistentes podrán descargar el programa del concierto a través de un código QR y, en un momento cumbre de la velada, iluminarán la noche con las luces de sus celulares, creando una atmósfera colectiva de gran belleza y espíritu festivo.

El pastor Pablo Silvestri, integrante de Iema, reflexionó sobre el significado de la fecha: "La Navidad es, ante todo, el nacimiento de Jesús, un acontecimiento que marcó la historia con un antes y un después en la vida de las personas que decidieron creerle. Y si hay algo que debemos celebrar es que el Hijo de Dios encarnado vino al mundo con un propósito: entregarse por nosotros. Este es el amor más grande que ha recibido el mundo entero”.