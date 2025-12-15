La Capital | La Ciudad | Museo Castagnino

El Museo Castagnino se prepara para el tradicional concierto navideño

Con entrada libre y gratuita, la explanada del museo será el escenario donde este viernes el Coro Iema musicalice las fiestas de fin de año

15 de diciembre 2025 · 18:01hs
El concierto de Iema en el Museo Castagnino ya es un clásico de la ciudad

El concierto de Iema en el Museo Castagnino ya es un clásico de la ciudad

La explanada del Museo Castagnino volverá a vivir la época navideña a pleno. Luego del encendido del emblemático arbolito de Navidad, este viernes 19 de diciembre desde las 20 llega el concierto tradicional de estas fiestas, a cargo del Coro de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina (Iema).

El frente del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, ubicado en Oroño y Pellegrini se convertirá en el escenario del evento cultural que se repite año tras año desde 2012.

Será un espectáculo gratuito y abierto al público. Sobre el escenario habrá más de 40 coreutas y músicos que con una nueva presentación consolidan a la actividad como un show en la agenda de todos los rosarinos.

El repertorio incluirá villancicos tradicionales provenientes de distintas culturas y géneros. En este sentido, la pastora Mabel de Silvestri, impulsora del evento, destacó: "La música navideña tiene el poder de unirnos. Es emocionante ver cómo cada año, cientos de rosarinos se suman no solo a escuchar, sino a entonar los villancicos con nosotros, creando un coro espontáneo y masivo. Esperamos que este viernes la explanada del Castagnino se llene de más voces y más luces que nunca, celebrando juntos esta fecha".

Como es costumbre, el público participará activamente: los asistentes podrán descargar el programa del concierto a través de un código QR y, en un momento cumbre de la velada, iluminarán la noche con las luces de sus celulares, creando una atmósfera colectiva de gran belleza y espíritu festivo.

El pastor Pablo Silvestri, integrante de Iema, reflexionó sobre el significado de la fecha: "La Navidad es, ante todo, el nacimiento de Jesús, un acontecimiento que marcó la historia con un antes y un después en la vida de las personas que decidieron creerle. Y si hay algo que debemos celebrar es que el Hijo de Dios encarnado vino al mundo con un propósito: entregarse por nosotros. Este es el amor más grande que ha recibido el mundo entero”.

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Todos los números de Jorge Almirón, el técnico copero que llega a Central

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Con mucha experiencia en Copa Libertadores y en equipos grandes, Jorge Almirón fue confirmado este lunes para ser el técnico de Central en la temporada 2026.

Por Guillermo Ferretti
Por Guillermo Ferretti
Ovación

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía
Economía

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Policiales

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo
Economía

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Boero: Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados

Ovación
Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

Policiales
Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

La Ciudad
Adopción en Santa Fe: cómo anotarse en el Ruaga para ser postulante
La Ciudad

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR

El Museo Castagnino se prepara para el tradicional concierto navideño

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario
La Ciudad

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: Apoyar no te hace libertario
Política

La red de bicicletas públicas se amplía: sumarán 10 nuevas estaciones
La Ciudad

Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos
LA CIUDAD

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo
POLICIALES

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana
Información General

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero
La Ciudad

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración
Zoom

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado
La Ciudad

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día
La Ciudad

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia
El Mundo

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo
Información General

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre
Información General

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo
El Mundo

