La red de bicicletas públicas se amplía: sumarán 10 nuevas estaciones

El servicio "Mi Bici, tu Bici" busca expandirse hacia el sur y el sudoeste para mejorar la conectividad entre los seis distritos de Rosario

Con más de 1.000 bicicletas y 93 estaciones, Rosario cuenta con el sistema de bicicletas públicas más grande del país.

El sistema de alquiler de bicicletas públicas , Mi bici, tu bici, festejó sus diez años poniendo en marcha nuevos proyectos . La Municipalidad decidió sumar una decena de espacios donde retirar y dejar los rodados: de las 92 estaciones que actualmente se encuentran operativas se proyecta llegar a 102 en los próximos seis meses .

De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Movilidad del municipio, actualmente el servicio de bicicicletas e préstamo suma unos 81 mil viajes al mes. Estos trayectos tienen una duración promedio de 24,7 minutos. Con una década de historia, las bicicletas públicas son usadas por estudiantes y trabajadores como medio de transporte eficiente, ecológico y económico.

Mi Bici Tu Bici es una red de transporte público basada en el alquiler de bicicletas. Al ser automatizada, funciona los 365 días del año, durante las 24 horas . Los usuarios pueden extraer la bicicleta de la estación, usarla para realizar un viaje y devolverla en la terminal más cercana a su destino. Para esto, previamente, hay que estar suscripto en el sistema.

Actualmente, los rodados color verde ya permiten conectar unos 30 barrios de la ciudad y la idea es ampliar el número de estaciones para mejorar el servicio . Según explicaron fuentes del área de movilidad municipal, se está llevando adelante una cuarta etapa de ampliación del sistema, con el objetivo de llegar a tener 102 terminales operativas antes de las próximas vacaciones de invierno.

La apuesta es mejorar la conectividad y extender el servicio hacia la zona sur y sudoeste de la ciudad y densificar el número de estaciones instaladas en el área central.

De acuerdo con ese objetivo, las próximas estaciones a habilitar estarán ubicadas en Oroño, en los cruces con Gutiérrez, Doctor Riva y La Madrid; Corrientes y 9 de Julio, Alem y Cerrito y Ovidio Lagos y Quintana.

De esta forma, explican desde la Municipalidad, se consolida el sistema implementado en la última década, en la que se trabajó en el crecimiento del servicio de préstamo de rodados para que las personas puedan llegar cada vez a más barrios y garantizar la conectividad a través del uso de bicicletas.

Además, destacan los aportes que el uso esta forma de movilidad hace el sistema al tránsito en la ciudad: cuida el ambiente, impulsa prácticas saludables y generar una mejor convivencia vial, entre otros. La infraestructura vial acompaña el crecimiento del uso de la bicicleta: actualmente existen en la ciudad más de 200 kilómetros de ciclovías y bicisendas que cruzan los barrios de norte a sur y de este a oeste.

Un servicio con historia

El servicio "Mi bici, tu Bici" se inauguró el 1º de diciembre de 2015, en Plaza López. Allí se instaló la primera de las 18 estaciones de bicicletas de alquiler planificadas como parte de una política pública que tenía por objetivo promover la movilidad activa.

Así nacía un modo de movilidad que incorporó una forma de trasladarse para rosarinas y rosarinos. Un sistema moderno, seguro, automatizado y disponible las 24 horas.

Su gran aceptación derivó en que para mayo de 2016 el municipio iniciara un nuevo proceso de ampliación para incorporar 34 estaciones, y extender la cobertura a los bulevares Avellaneda y Seguí, y el río Paraná. En esa ocasión también se anexaron bicicletas tándem (dobles) con la finalidad de que personas ciegas o con visión disminuida pudieran viajar en ellas, lo que convirtió a Mi bici tu bici en el primer sistema inclusivo de América Latina.

Para el año 2021 el sistema apostó a una extensión más barrial y progresiva, sumando un total de 72 estaciones que fueron ubicadas en la zona norte, noroeste y oeste, de esta manera se generó una conexión entre 22 barrios y la libertad de planificar viajes para las usuarias y usuarios.

A partir de la buena recepción de las bicicletas tándem el sistema generó nuevas opciones para dar respuesta a solicitudes recibidas, en junio de 2022 se sumaron 80 sillas para las infancias; dichos rodados permiten el traslado seguro de niñas y niños, de entre 1 y 6 años.

En abril de 2023 se instalaron dos estaciones para las infancias, con rodados 16 y 20, en el Parque España y en el Monumento a la Bandera para uso recreativo como resultado del proyecto “La bici en tu bolsillo” del Consejo de Niñas y Niños de la ciudad. De esta manera, los más pequeños comenzaron a familiarizarse con el uso de bicis públicas, siendo una puerta de ingreso para esta forma de movilidad.

Durante el año 2024, se incorporó una nueva modalidad de acceso y pago, prescindiendo de la Tarjeta Movi. En la cuarta etapa de ampliación que está desarrollando, el sistema logró conectar los seis distritos de la ciudad, llegando a más de 30 barrios.

Cómo funciona el servicio

Para usar las bicicletas públicas hay que suscribirse al sistema a través de la web del servicio. Después es necesario contar con un abono activo, que se compra desde la misma página o la app de Mi bici tu bici, mediante tarjeta de crédito o débito, billeteras virtuales (Mercado Pago) o en efectivo (se genera un código para luego abonar en un Rapipago o Pagofácil).

Existen cuatro tipos de suscripciones, que comienzan a regir desde el momento en que se adquieren. Se puede sacar un abono promocional, que habilita el uso del sistema por un período de 60 minutos sin costo adicional; diario, mensual y anual.

Los costos de los abonos se calculan en función del precio del boleto de colectivo. Actualmente, el abono promocional cuesta $ 888,75; el diario, $ 1.777,50; mensual, $ 17.775 y el abono anual cuesta $ 118.500.