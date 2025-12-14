Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero
Tres horas después de cerrados los comicios, y después de los festejos de Ignacio Boero, la junta electoral oficializó los votos en Newell's
14 de diciembre 2025·22:05hs
Mucho tiempo después de los festejos de Ignacio Boero y su agrupación Unen, la junta electoral oficializó su triunfo y los resultados de las elecciones en Newell's. Los números le dieron la victoria al nuevo presidente por más de la mitad de los votos, dejando segundo a Cristian D'Amico, tercero muy cerca a Juan Cuneo y último a Guillermo Muñoz.
Los comicios en el club del Parque cerraron una hora después de los previsto, a las 19, por la cantidad de socios que aún pugnaban por emitir su voto. Pero una hora después, y de acuerdo a lo que coincidieron todas las agrupaciones, se sabía que Boero sería el ganador.
Primero con cautela, pero después ya sin ningún tipo de dudas, Boero empezó a festejar y fue saludado inclusive por los candidatos de Fuerza Leprosa y 8 de Marzo.