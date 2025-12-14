Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

Tres horas después de cerrados los comicios, y después de los festejos de Ignacio Boero, la junta electoral oficializó los votos en Newell's

La emoción de Ignacio Boero, rodeado de hinchas de Newell's luego de unas elecciones que ganó con amplitud.

Mucho tiempo después de los festejos de Ignacio Boero y su agrupación Unen, la junta electoral oficializó su triunfo y los resultados de las elecciones en Newell's . Los números le dieron la victoria al nuevo presidente por más de la mitad de los votos, dejando segundo a Cristian D'Amico, tercero muy cerca a Juan Cuneo y último a Guillermo Muñoz.

Los comicios en el club del Parque cerraron una hora después de los previsto, a las 19, por la cantidad de socios que aún pugnaban por emitir su voto. Pero una hora después, y de acuerdo a lo que coincidieron todas las agrupaciones, se sabía que Boero sería el ganador.

Primero con cautela, pero después ya sin ningún tipo de dudas, Boero empezó a festejar y fue saludado inclusive por los candidatos de Fuerza Leprosa y 8 de Marzo.

a3af4282-74c9-4906-a17c-587514663b9b

Los datos oficiales de las eleciones en Newell's

Pasadas las 22 horas y habiendo escrutado el ciento por ciento de las 29 mesas, la junta electoral dio a conocer los resultados de las elecciones rojinegras. Votaron 10.847 asociados personas.

Y la agrupación de Boero, Unen, ganó por el 50,33% de los votos. En total, fueron 5.459 los que lo apoyaron.

Segundo quedó el Nuevo Frente Rojinegro, que proponía a Cristian D'Amico de candidato a presidente, con el 24,95% de los sufragios. Lo votaron 2.707 socios.

Tercero se ubicó Fuerza Leprosa, con Juan Cuneo de candidato principal. Sacó 2.535 votos, el 23,37% de lños sufragios, muy parecidos a los de D'Amico.

Y finalmente, Guillermo Muñoz, de 8 de Marzo, cosechó apenas 119 votos, el 1,1%.

En tanto, hubo 16 votos en blanco y nulos 11.