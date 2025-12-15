La Capital | Ovación | Rosario Challenger

Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

El inicio de la segunda edición del torneo de tenis internacional se confirmó junto con el cronograma de venta de entradas

15 de diciembre 2025 · 14:58hs
El Rosario Challenger se disputó por primera vez en febero pasado.

El calendario deportivo local sumó este lunes de manera oficial a uno de los eventos principales del verano para alegría de los amantes del tenis. Rosario Challenger 2026 se disputará durante la primera semana de febrero y también se anunció la venta de entradas antes de fin de año.

La segunda edición del torneo se llevará a cabo en el Jockey Club, el escenario proyectado para darle continuidad hasta 2027 en el circuito. De esta manera, las canchas de polvo de ladrillo del country de Fisherton volverán a ser la sede de un certamen internacional de alto nivel.

Si bien se mantiene la propuesta en cuanto a la sede y las fechas, los organizadores anticiparon algunos cambios en otros aspectos. La venta de tickets se llevará a cabo en una plataforma diferente. Por otra parte, los socios seguirán teniendo acceso a un descuento en la compra.

¿Cuándo se disputará el Rosario Challenger 2026?

La próxima edición del Rosario Challenger comenzará el domingo primero de febrero en el Jockey Club. La final se programó para el domingo 8 de febrero.

El torneo volverá a disputarse después de la victoria de Camilo Ugo Carabelli, ganador de la primera final en el duelo con el boliviano Hugo Dellien. El certamen fue uno de los últimos de la carrera de Diego "Peque" Schwartzman y también incluyó a Sebastián Báez entre los invitados principales.

>> Leer más: "Rosario es una ciudad muy del tenis, lo vimos con el apoyo a la Copa Davis"

El complejo del Jockey Club será la segunda parada del ATP Challenger Tour 2026 en Argentina. Tres semanas antes se disputará otro evento de la misma categoría en Buenos Aires.

Según fuentes oficiales, el torneo ATP 125 en Rosario repartirá alrededor de 225.000 dólares en premios y puntos para el ranking mundial. Se trata del único certamen de este nivel que se disputará durante febrero en todo el territorio sudamericano.

