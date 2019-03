Sarmiento, una novela sin fin

Sin novedades. Brian sigue en conflicto con Newell's, aunque no da señales.

Sin novedades. Brian sigue en conflicto con Newell's, aunque no da señales. Leonardo Vincenti

El conflicto Brian Sarmiento v. Newell's sigue inalterable. No hay vuelta atrás porque el club dejó en claro que no contará más con sus servicios, mientras que el jugador _a través de su representante Carlos Granero_ reclama cobrar una cifra en dólares que considera que la entidad le debe. Entonces la pelea hasta llegar a Tribunales si no hay un acuerdo entre las partes para resolver las diferencias persistentes. Igualmente, la idea es evitar recurrir a esa instancia.

Las dos partes ya expusieron sus posiciones, como lo adelantó Ovación días atrás, y en las mismas hay diferencias importantes que habrá que ver si logran resolverlas. Pero antes de que expusieran públicamente las posiciones de unos y otros existió un paso intermedio, donde Sarmiento había recurrido a Futbolistas Argentinos Agremiados con el fin de solucionar el problema.

Y hasta se pactó una reunión con la presencia del directivo Juan José Concina, pero una hora antes de la misma se anuló el encuentro con una comunicación de Granero informando que se iba a encargar de dirimir la cuestión en forma personal con los dirigentes. A partir de ahí el futbolista decidió dejar al margen la participación de Agremiados.

Cabe recordar que Sarmiento llegó a Newell's el mismo día en que Maximiliano Rodríguez se despedía de la entidad por una diferencia importante con el presidente Eduardo Bermúdez. Y fue precisamente el titular leproso el que llevó adelante las negociaciones con Sarmiento por su excelente relación con Granero. Por eso no son pocos los que presumen que el representante del futbolista juega todas sus fichas a lograr un acuerdo con la intermediación de Bermúdez, más allá de que en la actualidad parecería mantenerse al margen de las determinaciones importantes, aunque no sería así.

Sarmiento fue mencionado días atrás como candidato a llegar a América de Cali, pero la información se hizo trizas cuando el propio titular de la entidad colombiana, Ricardo Pérez, dijo: "No tengo ni idea de Sarmiento, pero no traeremos ningún extranjero más".