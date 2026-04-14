Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante

El debut de esta modalidad será el 30 de abril cuando arranque el juicio por el crimen del policía Leoncio Bermúdez, asesinado frente al Hospital Provincial. El proceso pondrá a 12 rosarinos en el centro de una decisión inédita para la Justicia local.

Por primera vez en la historia se desarrollará un juicio por jurados en Rosario . El caso que inaugurará esta modalidad de procesos judiciales será contra los acusados del crimen del policía Leoncio Bermúdez, asesinado en la puerta del Hospital Provincial cuando prestaba guardia . En este marco, 12 rosarinos analizarán la causa.

La modalidad que se inauguró en 2025 en cuatro localidades de Santa Fe se presenta como una novedad para la ciudad. Y ante un caso emblemático. En noviembre de 2023, Leoncio Bermúdez prestaba servicio en el destacamento policial frente al Hospital Provincial la noche que cuatro sicarios intentaron ingresar al efector de salud para liberar a un preso . El suboficial advirtió la escena, pero fue baleado frente a su hija de 10 años que hacía compañía a su padre en sus horas de trabajo.

A 30 meses del crimen, la querella destacó los tiempos que se tomó la justicia para avanzar en un juicio “ totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados”, dijo la abogada de la familia Bermúdez, Nair Moreno a La Capital.

El caso fue investigado por la fiscal Gisella Paolicelli, fallecida en septiembre de 2025. Quien retomó la investigación fue Marisol Fabbro. “ El tiempo para llegar al juicio fue correcto porque para el juicio por jurado se requiere un estudio de pruebas más exhaustivo”, señaló Moreno. La querella prevé que entre junio y julio comience el juicio y el trabajo de los jurados, que aún no fueron elegidos.

Crimen por odio

El próximo paso camino al juicio serán dos audiencias preliminares, fijadas para el 30 de abril y 4 de mayo. Allí tanto la fiscalía como la querella y la defensa expondrán sus argumentos y presentarán las pruebas. Según explicó Moreno, la muerte de Bermúdez tiene varios agravantes, entre los que se destaca “crimen por odio” que ahora la abogada y sus colegas deberán sostener en las audiencias.

Este agravante se posiciona como una novedad en las causas que involucran crímenes a policías “en toda América Latina” ya que, según Moreno, no se conocen casos donde se haya aceptado el crimen por odio contra un efectivo de las fuerzas de seguridad.

Frente a este panorama se encontrarán los 12 jurados que serán encargados de definir si los cuatro acusados por el crimen son culpables o inocentes del asesinato de Bermúdez. A su turno, el juez dictará la pena correspondiente. Antes del inicio formal del juicio y por los cargos que se computan, Moreno aseguró que “lo que cabe es la prisión perpetua”.

Cómo se eligen los jurados

Los juicios por jurado se implementaron en Santa Fe a través de la ley Nº 14.253 y ya hubo cuatro juicios en San Cristóbal, Santa Fe, San Javier y Reconquista. Ahora llega a Rosario y será el primero dentro de la Circunscripción Nº 2 de la justicia de la provincia.

Para estos procesos se eligen 12 jurados y al menos 2 suplentes, aunque pueden ser más, y se constituyen como “un derecho y una carga pública de los ciudadanos en condiciones de prestarla”.

Para ser elegido como jurado hay que ser argentino o haber ejercido dos años la ciudadanía en caso de ser naturalizado. Además, abarca a hombres y mujeres de 18 a 75 años. Aunque los mayores de 70 pueden rechazar la oportunidad.

Es requisito saber leer, escribir, hablar y entender castellano, gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos y haber vivido los últimos dos años dentro de la circunscripción judicial correspondiente, en este caso en Rosario, Funes, Granadero Baigorria, Ibarlucea, Pérez, Roldán, Soldini, Zavalla y localidades más pequeñas.

Quienes no pueden ser jurados

Quedarán inhabilitadas las personas que no cumplan con estos requisitos y además no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función. También quedan excluidos los imputados en causa penal contra los acusados, los deudores alimentarios o quienes hayan sido elegido jurados dentro de los tres años. Este último punto no corre para este juicio ya que es el primero de la zona.

Por otro lado, las personas que forman parte del Poder Ejecutivo, de sus tres estamentos, o funcionarios, los integrantes del Poder Legislativo y Judicial, tampoco podrán ser jurados. Por otro lado, quedan relegados los que ocupen cargos directivos dentro de un partido político o sindicato y los abogados, escribanos y demás profesiones relacionadas a la justicia o a la medicina legal.

A su vez, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en actividad, y los ministros de un culto reconocidos, es decir sacerdotes, rabinos y otros, no podrán formar parte de los 12 seleccionados.

El asesinato de Leoncio Bermúdez

El 13 de noviembre de 2024 un preso de la cárcel de Piñero, Gabriel Lencina, fue trasladado al Hospital Provincial por un diagnóstico de tuberculosis. Un día después, cuando todavía estaba en el centro de salud, un grupo de al menos siete personas ingresó por la fuerza para rescatarlo. El plan se frustró y en la huida, ya sobre la calle, los delincuentes se toparon con Leoncio Bermúdez. Entonces uno de ellos le disparó tres veces en una secuencia que quedó filmada por cámaras de vigilancia.

>> Leer más: Fueron campanas en el crimen de un policía y luego los asesinaron: oscuro final de dos menores

Por el crimen hay cuatro mayores imputados: Pablo Gastón Sosa, Mauricio Ezequiel Bustos, Gabriel Joel Ibarra y Lautaro Ramón Núñez. La fallecida fiscal Gisella Paolicelli reconstruyó que Ibarra y Núñez estaban presos en Piñero, desde donde mediante celulares se comunicaron con otras cinco personas para ofrecerles 2 millones de pesos si lograban liberar a Lencina, con quien compartían pabellón.

Ibarra fue quien encomendó a Thiago González, a Brayton Villa y a Pablo Sosa ir al hospital. Allí los esperaban Mauricio Bustos y otro hombre todavía no identificado. Una vez que se reunieron, recibieron instrucciones de parte de otro hombre y una mujer de los que tampoco se conoció su identidad.

Casi una hora después Sosa y Bustos, siempre según la reconstrucción con la que la fiscal los imputó, ingresaron a la guardia del hospital por la puerta de calle Zeballos. Mientras tanto los menores Thiago González y Brayton Villa hicieron de campana. Lencina estaba en una sala con dos custodios con quienes los delincuentes forcejearon para luego abortar el intento de rescate.

En medio de los gritos de las personas que estaban en el lugar, el policía Bermúdez se acercó a la puerta en el mismo momento en que los delincuentes salían. Entonces Sosa le disparó y cuando el policía cayó al suelo le dio dos balazos más de remate.

El hecho sumó más episodios turbios tras la muerte de Villa en junio de 2024 y de González en mayo de 2025, por hechos que se presumen ajenos a la causa de Bermúdez.