La Capital | Policiales | Rosario

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante

El debut de esta modalidad será el 30 de abril cuando arranque el juicio por el crimen del policía Leoncio Bermúdez, asesinado frente al Hospital Provincial. El proceso pondrá a 12 rosarinos en el centro de una decisión inédita para la Justicia local.

14 de abril 2026 · 18:40hs
En poco más de dos meses iniciaría el primer juicio por jurados de Rosario

Foto Marcelo Bustamante / La Capital

En poco más de dos meses iniciaría el primer juicio por jurados de Rosario

Por primera vez en la historia se desarrollará un juicio por jurados en Rosario. El caso que inaugurará esta modalidad de procesos judiciales será contra los acusados del crimen del policía Leoncio Bermúdez, asesinado en la puerta del Hospital Provincial cuando prestaba guardia. En este marco, 12 rosarinos analizarán la causa.

La modalidad que se inauguró en 2025 en cuatro localidades de Santa Fe se presenta como una novedad para la ciudad. Y ante un caso emblemático. En noviembre de 2023, Leoncio Bermúdez prestaba servicio en el destacamento policial frente al Hospital Provincial la noche que cuatro sicarios intentaron ingresar al efector de salud para liberar a un preso. El suboficial advirtió la escena, pero fue baleado frente a su hija de 10 años que hacía compañía a su padre en sus horas de trabajo.

A 30 meses del crimen, la querella destacó los tiempos que se tomó la justicia para avanzar en un juicio “totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados”, dijo la abogada de la familia Bermúdez, Nair Moreno a La Capital.

El caso fue investigado por la fiscal Gisella Paolicelli, fallecida en septiembre de 2025. Quien retomó la investigación fue Marisol Fabbro. “El tiempo para llegar al juicio fue correcto porque para el juicio por jurado se requiere un estudio de pruebas más exhaustivo”, señaló Moreno. La querella prevé que entre junio y julio comience el juicio y el trabajo de los jurados, que aún no fueron elegidos.

Crimen por odio

El próximo paso camino al juicio serán dos audiencias preliminares, fijadas para el 30 de abril y 4 de mayo. Allí tanto la fiscalía como la querella y la defensa expondrán sus argumentos y presentarán las pruebas. Según explicó Moreno, la muerte de Bermúdez tiene varios agravantes, entre los que se destaca “crimen por odio” que ahora la abogada y sus colegas deberán sostener en las audiencias.

Este agravante se posiciona como una novedad en las causas que involucran crímenes a policías “en toda América Latina” ya que, según Moreno, no se conocen casos donde se haya aceptado el crimen por odio contra un efectivo de las fuerzas de seguridad.

Frente a este panorama se encontrarán los 12 jurados que serán encargados de definir si los cuatro acusados por el crimen son culpables o inocentes del asesinato de Bermúdez. A su turno, el juez dictará la pena correspondiente. Antes del inicio formal del juicio y por los cargos que se computan, Moreno aseguró que “lo que cabe es la prisión perpetua”.

Cómo se eligen los jurados

Los juicios por jurado se implementaron en Santa Fe a través de la ley Nº 14.253 y ya hubo cuatro juicios en San Cristóbal, Santa Fe, San Javier y Reconquista. Ahora llega a Rosario y será el primero dentro de la Circunscripción Nº 2 de la justicia de la provincia.

Para estos procesos se eligen 12 jurados y al menos 2 suplentes, aunque pueden ser más, y se constituyen como “un derecho y una carga pública de los ciudadanos en condiciones de prestarla”.

Para ser elegido como jurado hay que ser argentino o haber ejercido dos años la ciudadanía en caso de ser naturalizado. Además, abarca a hombres y mujeres de 18 a 75 años. Aunque los mayores de 70 pueden rechazar la oportunidad.

Es requisito saber leer, escribir, hablar y entender castellano, gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos y haber vivido los últimos dos años dentro de la circunscripción judicial correspondiente, en este caso en Rosario, Funes, Granadero Baigorria, Ibarlucea, Pérez, Roldán, Soldini, Zavalla y localidades más pequeñas.

Quienes no pueden ser jurados

Quedarán inhabilitadas las personas que no cumplan con estos requisitos y además no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función. También quedan excluidos los imputados en causa penal contra los acusados, los deudores alimentarios o quienes hayan sido elegido jurados dentro de los tres años. Este último punto no corre para este juicio ya que es el primero de la zona.

Por otro lado, las personas que forman parte del Poder Ejecutivo, de sus tres estamentos, o funcionarios, los integrantes del Poder Legislativo y Judicial, tampoco podrán ser jurados. Por otro lado, quedan relegados los que ocupen cargos directivos dentro de un partido político o sindicato y los abogados, escribanos y demás profesiones relacionadas a la justicia o a la medicina legal.

A su vez, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en actividad, y los ministros de un culto reconocidos, es decir sacerdotes, rabinos y otros, no podrán formar parte de los 12 seleccionados.

El asesinato de Leoncio Bermúdez

El 13 de noviembre de 2024 un preso de la cárcel de Piñero, Gabriel Lencina, fue trasladado al Hospital Provincial por un diagnóstico de tuberculosis. Un día después, cuando todavía estaba en el centro de salud, un grupo de al menos siete personas ingresó por la fuerza para rescatarlo. El plan se frustró y en la huida, ya sobre la calle, los delincuentes se toparon con Leoncio Bermúdez. Entonces uno de ellos le disparó tres veces en una secuencia que quedó filmada por cámaras de vigilancia.

>> Leer más: Fueron campanas en el crimen de un policía y luego los asesinaron: oscuro final de dos menores

Por el crimen hay cuatro mayores imputados: Pablo Gastón Sosa, Mauricio Ezequiel Bustos, Gabriel Joel Ibarra y Lautaro Ramón Núñez. La fallecida fiscal Gisella Paolicelli reconstruyó que Ibarra y Núñez estaban presos en Piñero, desde donde mediante celulares se comunicaron con otras cinco personas para ofrecerles 2 millones de pesos si lograban liberar a Lencina, con quien compartían pabellón.

Ibarra fue quien encomendó a Thiago González, a Brayton Villa y a Pablo Sosa ir al hospital. Allí los esperaban Mauricio Bustos y otro hombre todavía no identificado. Una vez que se reunieron, recibieron instrucciones de parte de otro hombre y una mujer de los que tampoco se conoció su identidad.

Casi una hora después Sosa y Bustos, siempre según la reconstrucción con la que la fiscal los imputó, ingresaron a la guardia del hospital por la puerta de calle Zeballos. Mientras tanto los menores Thiago González y Brayton Villa hicieron de campana. Lencina estaba en una sala con dos custodios con quienes los delincuentes forcejearon para luego abortar el intento de rescate.

En medio de los gritos de las personas que estaban en el lugar, el policía Bermúdez se acercó a la puerta en el mismo momento en que los delincuentes salían. Entonces Sosa le disparó y cuando el policía cayó al suelo le dio dos balazos más de remate.

El hecho sumó más episodios turbios tras la muerte de Villa en junio de 2024 y de González en mayo de 2025, por hechos que se presumen ajenos a la causa de Bermúdez.

Noticias relacionadas
Rosario vivirá diez shows en doce días. 

Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical

El sistema de transporte interurbano se encuentra en crisis  

Crisis del transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones

El alerta amarillo para Rosario obliga a prestar atención a las recomendaciones ante este tipo de fenómenos.

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

el cruce: tumba la casa y te acordas 2000 se unen para una gran fiesta de reggaeton old school en rosario

"El Cruce": Tumba la Casa y Te Acordás 2000 se unen para una gran fiesta de reggaetón old school en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Lo último

Macri, el tarot y una carta viral: qué hay detrás de la foto con El Diablo

Macri, el tarot y una carta viral: qué hay detrás de la foto con "El Diablo"

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante

La reserva de Newells, con Lucas Bernardi al mando, cayó en la visita a San Juan

La reserva de Newell's, con Lucas Bernardi al mando, cayó en la visita a San Juan

Golpe comando en un barrio cerrado de Pueblo Esther: ocho ladrones asaltaron a una familia

El violento robo ocurrió en el country Club Zen, de reciente inauguración. Los delincuentes irrumpieron de madrugada, maniataron a las víctimas y escaparon con celulares, una PlayStation y otros objetos de valor.
Golpe comando en un barrio cerrado de Pueblo Esther: ocho ladrones asaltaron a una familia
Puente Rosario-Victoria: arranca este jueves el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: arranca este jueves el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Del estigma de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Por Diego Veiga

La Ciudad

Del "estigma" de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40% de las tarifas
La Región

Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40% de las tarifas

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con casi 12 kilos ocultos en su auto
Policiales

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con casi 12 kilos ocultos en su auto

Bartolacci: Si no hay respuestas urgentes, el potencial de las universidades se irá apagando

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Bartolacci: "Si no hay respuestas urgentes, el potencial de las universidades se irá apagando"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Ovación
Central está imparable en reserva: cuarta victoria consecutiva del equipo de Pobersnik

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central está imparable en reserva: cuarta victoria consecutiva del equipo de Pobersnik

Central está imparable en reserva: cuarta victoria consecutiva del equipo de Pobersnik

Central está imparable en reserva: cuarta victoria consecutiva del equipo de Pobersnik

Newells y Central ya conocen a los árbitros para los choques con Unión y Sarmiento

Newell's y Central ya conocen a los árbitros para los choques con Unión y Sarmiento

Pésimas noticias para Central: Di María no viajó a Paraguay para jugar con Libertad

Pésimas noticias para Central: Di María no viajó a Paraguay para jugar con Libertad

Policiales
Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante
Policiales

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante

Los fiscales federales podrán acceder a nuevos datos bancarios de delincuentes y sospechosos

Los fiscales federales podrán acceder a nuevos datos bancarios de delincuentes y sospechosos

Golpe comando en un barrio cerrado de Pueblo Esther: ocho ladrones asaltaron a una familia

Golpe comando en un barrio cerrado de Pueblo Esther: ocho ladrones asaltaron a una familia

Cinco imputados por encubrir a los autores de una balacera en la violenta noche del domingo

Cinco imputados por encubrir a los autores de una balacera en la violenta noche del domingo

La Ciudad
El FAE concretó cerca de 5 mil intervenciones edilicias en el primer trimestre de 2026
La Ciudad

El FAE concretó cerca de 5 mil intervenciones edilicias en el primer trimestre de 2026

Bartolacci: Si no hay respuestas urgentes, el potencial de las universidades se irá apagando

Bartolacci: "Si no hay respuestas urgentes, el potencial de las universidades se irá apagando"

Del estigma de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Del "estigma" de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Subasta de bienes: finalmente la avioneta decomisada al agente de Bolsa podrá ser rematada

Subasta de bienes: finalmente la avioneta decomisada al agente de Bolsa podrá ser rematada

Enrico retruca a Michlig: San Cristóbal es de los más beneficiados con obras

Por Facundo Borrego
Política

Enrico retruca a Michlig: "San Cristóbal es de los más beneficiados con obras"

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos
Motores

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
La Ciudad

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34
La Región

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
Policiales

Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Tragedia en la ruta 34: cómo evoluciona el chico de siete años que sobrevivió tras perder a toda su familia
La Región

Tragedia en la ruta 34: cómo evoluciona el chico de siete años que sobrevivió tras perder a toda su familia

Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986
Información General

Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986

Verónica Ojeda pidió frenar las burlas a su hijo en medio del juicio por la muerte de Maradona
Zoom

Verónica Ojeda pidió frenar las burlas a su hijo en medio del juicio por la muerte de Maradona

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas
La Ciudad

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso
Policiales

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha
Política

Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha

Caputo admitió que la inflación de marzo estará por encima del 3 %
Economía

Caputo admitió que "la inflación de marzo estará por encima del 3 %"

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores
Policiales

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares
Información general

Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta
El Mundo

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana
Información General

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana