El tiempo en Rosario: jueves nublado con una temperatura máxima de 25º

La máxima se mantendría al menos durante el fin de semana. Ya el lunes habría un marcado descenso en los registros

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 16 de abril cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima que rondaría los 25º.

La madrugada del jueves llega con posibles lluvias, vientos moderados del sur y un registro de 17º que llegaría a 20º durante la mañana, ya con cielo nublado. Para la tarde se espera que esté mayormente nublado, con una máxima de 25º bajando a 18º en la noche.

El viernes estaría entre parcialmente y mayormente nublado, con una máxima de 26º y una mínima de 18º.

El sábado otra vez la máxima llegaría a 26º pero la mínima bajaría hasta los 15º, con cielo algo nublado.

Para el domingo hay posibilidades de chaparrones, con 25º de máxima y 17º de mínima.

El lunes estaría mayormente nublado, con una descenso de la máxima hasta los los 21º y la mínima en torno a 16º.

El martes casi no habría cambios, con cielo nublado, 21º de máxima y 16º de mínima.