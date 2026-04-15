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El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido antes de una final en San Genaro

En 2024 un futbolista que era figura de Alba de Maciel fue arrestado antes de jugar ante Atlético, en un duelo decisivo por el Apertura de la Totorense. ¿Cómo está su situación?

Luis Castro

Por Luis Castro

15 de abril 2026 · 07:00hs
Jorge Manuel Benítez

Jorge Manuel Benítez, detenido en la previa a una final, era una de las figuras de Alba de Maciel. 

La detención de un ayudante de campo de Eduardo Hertz en Villa Mugueta conmocionó al pueblo y la noticia repercutió a nivel nacional. No fue un hecho normal y sorprendió incluso hasta a la dirigencia del club y el propio entrenador del equipo, que optó por dar un paso al costado por esta situación además de los resultados deportivos. Pero este tipo de casos no son extraños sino que también hace casi dos años un jugador que militaba en la Liga Totorense fue detenido antes de jugar un partido decisivo en San Genaro.

El jugador en cuestión era Jorge Manuel Benítez, de 27 años en ese momento de la detención en agosto de 2024, quien jugaba en Alba de Maciel y estaba por jugar un encuentro determinante por la final de los playoff ante Atlético, en San Genaro, por el torneo Apertura de la Totorense -el conjunto de Maciel se consagró campeón en una definición por penales-. Pero antes del juego fue arrestado debido a un pedido de captura activo por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2020 en Rosario.

La detención ocurrió en el estadio del Club Atlético San Genaro gracias al programa Tribuna Segura, que detectó la orden de captura al momento del ingreso. "El partido se disputará 15.30. En caso de empate en los 90 minutos habrán penales. Habrá operativo Tribuna Segura", había anunciado en sus redes como si fuera una premonición la entidad de Maciel.

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>>Leer más: San Genaro: detienen a futbolista de la Liga Totorense buscado por un crimen en Rosario

Algo similar al episodio surgido en la previa a una final en San Genaro le sucedió el 8 de abril del presente año a Axel Iván “Gordo” González (32), quien hasta ese momento cumplía la función de ayudante de campo de Eduardo Hertz. Pero, algo que en el pueblo nadie conocía, tenía un pedido de captura desde 2024 por, presuntamente, administrador de búnkeres y gatilleros de una supuesta organización dedicada al narcomenudeo en la zona norte de Rosario.

>>Leer más: La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

De figura de Alba a ser arrestado

En el caso de Benítez -una de las figuras de Alba- era investigado por su vinculación como partícipe necesario en el crimen de un cartonero en noviembre de 2020 en el barrio Empalme Graneros, hecho por el cual ya estaban condenados a 14 años de prisión Cristian Camilo Ghiraldo Ramírez, de nacionalidad colombiana, como autor material del crimen, y a dos años de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta por 2 años por el delito de amenazas simples a Damaris Daiana Benítez.

En la zona de Maciel, Totoras y San Genaro recordaban que Benítez "viajaba diariamente a entrenar y cada domingo a jugar, pero recién en la previa a un encuentro lo detectaron y arrestaron generando una sorpresa en la zona, además de compañeros de equipo y rivales".

Detenido y esperando el juicio

Jorge Manuel Benitez se encuentra detenido a la espera de la realización del juicio oral. La causa ahora la lleva el fiscal Ferlazzo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, aunque originalmente la misma fue investigada por la fiscal Gisela Paolicelli.

"Se presentó acusación y se realizó audiencia preliminar para elevar la causa a juicio oral el 11/3/25. El tribunal aceptó lo presentado por la Fiscalía elevando la causa a juicio y rechazo el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa. Hay otras dos personas que ya fueron a juicio oral y fueron condenadas", le indicaron a Ovación desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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