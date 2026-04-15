Serodino: cuatro encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario El atraco sucedió el martes a la noche. Además de dinero, robaron celulares, alhajas y huyeron en la pick up de las víctimas. El vehículo apareció en Rosario 15 de abril 2026 · 11:42hs

Foto: Policía de Santa Fe. La camioneta robada en Serodino apareció en un estacionamiento de Rosario. Foto: La Capital / Archivo El asalto a la familia de Serodino, a 55 kilómetros de Rosario, sucedió este martes a la noche. Las víctimas fueron atadas y encerradas en un habitación de la casa

Una familia de Serodino, localidad ubicada en el departamento Iriondo, vivió este martes por la noche una verdadera pesadilla cuando una banda de delincuentes encapuchados irrumpió en la casa, maniató a las víctimas en una habitación y huyó con un botín de varios millones de pesos, dólares, teléfonos celulares, llevándose también el vehículo familiar.

El asalto se produjo el martes alrededor de las 22, en la casa ubicada en San Martín al 800, de esa localidad ubicada a unos 55 kilómetros al norte de Rosario. De acuerdo con los datos preliminares, las víctimas se encontraban en el interior de la vivienda cuando ingresaron cuatro hombres, usando pasamontañas y dos de ellos portando armas de fuego.

El grupo familiar estaba conformado por el matrimonio y dos hijos, señalaron fuentes policiales. Las víctimas fueron atadas y encerradas en una de las habitaciones. De esa forma, la banda se apoderó de una suma varias veces millonarias en pesos (versiones extraoficiales indicaban que fueron 20), unos 4 mil dólares, teléfonos celulares y alhajas de oro.

Cómo huyeron los encapuchados Finalmente, los delincuentes huyeron del lugar llevándose también la camioneta de las víctimas, una Toyota Hilux. La denuncia por este asalto quedó radicada en la seccional 4ª de la Unidad Regional X, con intervención también de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía de San Lorenzo.

Fuentes policiales indicaron que la camioneta Toyota Hilux sustraída en Serodino fue hallada en un estacionamiento ubicada en Tarragona al 1200 bis, de Rosario. Según trascendió, el dueño del garaje denunció el hallazgo del vehículo en su propiedad y que desconocía quién lo había dejado allí. En principio, era un misterio de dónde había salido la camioneta. La policía cruzó datos de número de motor y chasis y así se estableció que era el vehículo robado en Serodino.