Russo y un clásico más en su vida como DT de Central

Tiene un palmarés intachable: no perdió ninguno de los 10 que disputó. En el del sábado se juega más en el reposicionamiento del equipo que en lo personal

Un clásico puede provocar alivio, pero también tormentos, para cualquiera de los actores de la vida tanto política como deportiva de los clubes, y suele pasar que los entrenadores son quienes más ganan o pierden credibilidad. El caso de Miguel Ángel Russo es un tanto particular en la historia del clásico rosarino, porque se trata de un técnico que tiene sobre el lomo nada menos que 10 batallas disputadas, en las cuales jamás le tocó vivir las penurias de una derrota. Esto, por supuesto, no lo exime de la responsabilidad que tendrá tanto él como el equipo, pero si hay algo que, al menos en la previa, nadie puede hacer es cargarle una mochila extra. Sí estará frente al enorme desafío de lograr que el canalla enderece el rumbo futbolístico de un equipo que viene transitando un proceso de descomposición en lo que tiene que ver con el nivel de juego y, sobre todo, con la pérdida de protagonismo. A priori, Russo no pondrá nada en juego en el clásico del sábado, más que la necesidad de su equipo de recuperar el terreno que lentamente viene perdiendo desde el final del torneo pasado.