Russo: "Hacía seis partidos que Central no ganaba por Copa Argentina"

El DT canalla destacó la clasificación a los 16avos de la Copa Argentina ante Central Norte de Salta en San Nicolás. "No es fácil hacer cuatro goles", dijo el DT de Central

Con el sabor de la victoria y el placer de haber clasificado a los 16avos, Miguel Russo destacó lo importante que fue vencer este miércoles a Central Norte de Salta, en San Nicolás. Entre los puntos importantes que dejó el paso canalla en el estreno copero, el entrenador fue tajante. Destacó que "hacía seis partidos que Central no ganaba por Copa Argentina, esto es bueno" , expresó para luego sostener que "no es fácil hacer hoy en día cuatro goles".

En la edición 2019 fue debut y despedida. Central cayó ante Sol de Mayo. El elenco de Río Negro lo venció 5 a 4 en los penales luego de empatar 2 a 2 en tiempo regular.

En 2021 tuvo otro inicio para el olvido. Los canallas cayeron 3 a 0 contra Boca Unidos con el Kily González como entrenador auriazul

Mientras que en 2022 pasó de ronda en el estreno tras empatar 1 a 1 ante Sol de Mayo e imponerse desde los 12 pasos 5 a 4.

Sin embargo, la alegría duró poco porque en 16avos cayó ante Quilmes por penales 5 a 3 luego del 1 a 1 bajo el mandato de Carlos Tevez.

En la rueda de prensa, Russo hizo eje en lo importante y complejo que es jugar este torneo frente a rivales de divisionales menores. "En este campeonato hay ejemplos de que hay muchos equipos de primera que quedaron afuera", deslizó Russo. Y agregó: "Esto es fútbol. También un juego de errores".

Con respecto a las diferencia que mostró Central entre el primer tiempo y el complemento, el DT dijo: "en el segundo tiempo hubo más espacios, pero en líneas generales fue un partido importante para nosotros. Se hicieron cuatro goles, que no es fácil conseguirlo en un torneo que no es simple".

También afirmó que "hay que seguir recuperando gente y el lunes tendremos otro partido compelo. Lo más difícil es mantener la regularidad". Luego confesó que "nos tocó una semanita difícil con Vélez, Defensa y Justicia, hoy (Central Norte de Salta) y en unos días nos tocará Banfield, que también será complejo".

Russo no vaciló cuando le preguntaron por la actitud que mostró el canalla en suelo nicoleño. "Este equipo tiene eso, es decir, de ir a buscar y no quedarse quieto". Eso sí, a la hora de consultarle sobre la actuación de Jaminton Campaz y si ya le pidió a la dirigencia que le renueven el contrato al colombiano, el entrenador fue cauto. "No hablamos de eso todavía. El Bicho es un jugador importante y está contento, está bien", clamó Miguel.

A la hora de referirse a Alejo Veliz, quien está jugando el Mundial el sub-20 con la selección argentina, el DT optó por no hablar de la chance que tendría el goleador de emigrar de Arroyito ni bien termine la cita ecuménica. Aunque dijo tan real como sincero. "Central es un club que tiene que vender, esa es la realidad de Central y no puedo ir contra eso. Lo sabía de antemano".

También sostuvo que "el plantel está bien, contento porque se ganó". Por último, comentó que "hay que seguir trabajando y mejorando. Estamos muy justito con el plantel", cerró un reflexivo Russo antes de dejar el estadio de San Nicolás con la clasificación a los 16avos bajo el brazo.