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Prisión preventiva para un sospechoso por el crimen de una mujer en enero pasado

La víctima, Andrea Zeballos, fue asesinada en 27 de febrero y Brasil. Un cómplice ya está detenido e imputado por el mismo hecho.

26 de marzo 2026 · 16:30hs
Asentamiento donde mataron a Andrea Zeballos en enero pasado

Asentamiento donde mataron a Andrea Zeballos en enero pasado

Este miércoles se llevó adelante imputativa para Ramón Ferreyra (36) por los delitos de homicidio simple, en lo que respecta al crimen de Andrea Zeballos, agravado por uso de arma de fuego y encubrimiento. La jueza de Luciana Vallarella tuvo por formalizada imputativa dictando la prisión preventiva efectiva por el plazo de 60 días.

La Fiscal Agustina Eiris en suplencia Carla Ranciari, sostuvo en la audiencia imputativa que el 10 de enero pasado y cerca de las 16 junto a Uriel Campos, ya imputado, estaban en inmediaciones de 27 de Febrero y Brasil y a bordo de una moto Benelli modelo TRK 502, sin dominio, cuando interceptaron a Andrea Zeballos y le efectuaron varios disparos, matándola al instante.

Leer más. Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste de Rosario y hay un detenido de 19 años

Horas después después la policía capturó en pasaje 1847, y a 50 m del lugar donde se cometió el crimen a Uriel y secuestró un de arma de fuego FM Hi Power M95 Classic calibre 9x19 mm con numeración suprimida con cargador colocado y un cartucho intacto del mismo calibre en su interior, como así también secuestró la motocicleta Benelli TRK 502 sin dominio colocado.

En tanto Ferreyra fue capturado el 22 de marzo pasad en pasaje peatonal y Forest, en circunstancias en que personal del Comando Radio Eléctrico se encontraba realizando un patrullaje por la zona y les llamó la atención su intento de evadir a la patrulla al percatarse de la acción policial.

La víctima

Andrea Zeballos tenía 47 años cuando fue asesinada en 27 de Febrero y Brasil, fue hallada tendida en la calle. Minutos después, la Policía detuvo a un Uriel tras un operativo cerrojo en inmediaciones de un asentamiento precario de la zona oeste, con el objetivo de dar con los sospechosos.

Cerca de las 17.30, en Campbell al 1800, los agentes observaron a un joven que intentaba cubrir una motocicleta en el patio de ingreso de una vivienda. Al intentar identificarlo, el sospechoso emprendió la fuga, pero fue reducido y aprehendido a los pocos metros. Era Uriel C., de 19 años.

Uriel registraba antecedentes por robos, disturbios y molestias a vecinos, y que además estuvo vinculado a un homicidio ocurrido en 2022 en Villa Gobernador Gálvez, cuando aún era menor de edad.

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