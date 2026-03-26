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Con una gran jornada en el Campo de la Gloria, San Lorenzo rendirá homenaje a los héroes de Malvinas

El jueves 2 de abril, desde las 9, el histórico espacio será escenario de una propuesta integral con actividades culturales, recreativas y gastronómicas para toda la familia

26 de marzo 2026 · 20:21hs
Lito Nebbia será parte del homenaje en San Lorenzo

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En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la Municipalidad de San Lorenzo llevará adelante una jornada conmemorativa abierta a toda la comunidad el próximo jueves 2 de abril desde las 9 en el Campo de la Gloria.

El emblemático espacio histórico de la ciudad será escenario de una propuesta que combinará homenaje, cultura y encuentro ciudadano, en una fecha de profunda significación para la memoria colectiva argentina. Los protagonistas centrales del encuentro serán los veteranos del centro “Combate de San Lorenzo”.

La actividad contará con la presentación destacada de Litto Nebbia, autor de clásicos inolvidables como “La balsa” y “Solo se trata de vivir”, junto a espectáculos de música y danza en vivo a cargo de artistas locales.

Durante toda la jornada habrá una amplia agenda de propuestas para todas las edades, entre ellas una muestra del Ejército Argentino, concurso de asadores, espacios gastronómicos, feria de artesanos, talleres para niños, un stand de Juventudes con actividades recreativas y un espacio de tatuajes temáticos.

Además, se inaugurará un monumento de las Islas Malvinas, ubicado cerca del Cristo Redentor, del Campo de la Gloria.

Desde la Municipalidad se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada, con entrada libre y gratuita, en honor a quienes defendieron la soberanía nacional.

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