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Lionel Scaloni dejó claro que la etapa de Ángel Di María en la selección argentina está terminada

El DT de la selección argentina habló antes de Mauritania y dejó en claro que Ángel Di María no volverá . Lionel Scaloni dijo que Messi jugará los dos amistosos

26 de marzo 2026 · 17:43hs
Lionel Messi y Lionel Scaloni en una práctica de la selección en Ezeiza. El entrenador dijo que el capitán argentino jugará los dos amistosos de esta fecha Fifa.

Lionel Messi y Lionel Scaloni en una práctica de la selección en Ezeiza. El entrenador dijo que el capitán argentino jugará los dos amistosos de esta fecha Fifa.

Lionel Scaloni hizo un repaso de actualidad de la selección argentina, antes del choque con Mauritania. Puntualizó sobre Lionel Messi, asegurando que estará en los amistosos y, sobre Ángel Di María, dejó claro que la etapa del jugador de Central con la albiceleste terminó.

Scaloni habló con la prensa en el día previo al partido en el que la selección enfrentará a Mauritania, en el primero de los dos amistosos que afrontará durante esta fecha Fifa. El otro será el martes ante Zambia. Ambos partidos se jugarán en la cancha de Boca.

Las frases de Lionel Scaloni

El entrenador campeón del mundo habló de distintos temas referidos a la actualidad de la selección. Estas fueron sus principales frases:

  • "Di María dejó en claro que su etapa en la selección estaba terminada, hay chicos jóvenes que vienen empujando de atrás. Nos saludamos para las fiestas y me alegra mucho su presente, tengo la mejor relación con él", confesó el entrenador campeón del mundo con Argentina.
  • "No es culpa de nadie que no se haya jugado la Finalissima, el fútbol pasó a un segundo plano. Con De La Fuente (técnico de España) hablé esa semana y él estaba igual que yo, sin saber lo que pasaba", comentó Scaloni sobre la cancelación del compromiso frente a la selección ibérica.
  • "Queremos recuperar algunos rendimientos y ver un mix. Leo va a jugar los dos, no sé cuántos minutos, pero va a estar".

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  • “Haré todo lo posible para que Leo esté (en el Mundial). Creo que por el bien del fútbol tiene que estar, pero es él quien decide. Es difícil porque no solo los argentinos lo quieren ver, todos quieren. Después nosotros veremos cómo está, pero es él quien decide, nosotros no tenemos ningún apuro por eso. Esperemos que sí”.
  • "Nos gusta jugar con rivales que vengan con ilusión, eso hace que nosotros estemos cien por cien por nuestro objetivo, el mismo que cada vez que nos juntamos".
  • "Yo al final soy un hincha puesto en el banco de suplentes. Disfruto viendo a nuestros jugadores".

Mastantuono y Aranda

  • “A Aranda lo hemos traído a entrenar porque vemos lo que ven ustedes, al final es una linda aparición. No empecemos con que si entra en el Mundial, porque tampoco... es muy joven. Tiene futuro por delante, tiene ganas, tiene desparpajo, tiene 1 contra 1, un jugador muy interesante. Cuando juegan en clubes tan grandes y juegan así, es porque tienen algo diferente. Ayer lo pusimos en un reducido y está bueno que la Selección Juvenil tenga ese tipo de jugadores y nosotros le demos oportunidad de entrenar con sus ídolos”.
  • “Estamos contentos con Franco Mastantuono, siempre lo dije, tiene 18 años Sin ir más lejos, el chico que está jugando en Boca ahora, Aranda, tiene la misma edad. Con esto quiero decir que Franco es chico, Aranda es chico y hay que darles tiempo, no sé. Está en un club muy exigente, muy exigente. Yo creo que el más exigente del mundo y eso hace que todo se magnifique. A mí me basta que entienda su situación, de nosotros saldrá toda la contención”.

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  • “Barco ha jugado de lateral izquierdo. Tenerlo en una posible lista te da la variante de si en algúnn momento tiene que jugar de tres, lo puede hacer. Pero lógicamente hoy no es su posición. Lo está haciendo muy bien de centrocampista. Puede jugar en las tres posiciones del centro del campo y es una muy buena apuesta que podemos tener. Ha dado ese paso que se le pedía: se ha echado el equipo al hombro. Prácticamente el equipo juega a lo que él quiere. Estamos contentos y le daremos la posibilidad de jugar en estos partidos y pueda demostrar lo que vale”.
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