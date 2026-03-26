Lionel Scaloni dejó claro que la etapa de Ángel Di María en la selección argentina está terminada

POLICIALES
Violenta balacera en Santa Lucía deja un hombre muerto y una mujer herida
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Semana Santa: piden no comprar una especie de pez en peligro crítico de extinción
Policiales
Crimen en zona norte: mataron a un hombre que tenía una condena condicional
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Fentanilo contaminado: la Auditoría General de la Nación convocó a familiares de víctimas
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Un choque fortísimo en avenida Pellegrini terminó con un taxi y otro auto destrozados
POLICIALES
Extorsiones al hermano del Pocho Lavezzi: qué buscaba el jefe de la barra de Coronel Aguirre
Política
El peronismo santafesino sigue navegando por aguas turbulentas
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La urbanización en Empalme Graneros y Los Pumitas se pondrá en marcha a fines de abril
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Golpe a Los Menores: cayó la pareja de "Wifi" en una causa por droga y asociación ilícita
La Ciudad
Tras ser restaurada, reinstalan la virgen de Puerto Norte vandalizada
Política
Restituyen la identidad de tres trabajadores de prensa de Rosario asesinados por el terrorismo de Estado
Policiales
Empujó a su pareja al paso de un auto y ahora lo juzgan por femicidio en Rosario
Información General
Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
OVACIÓN
Un ingeniero será el árbitro entre Newell's y Acasusso por la Copa Argentina
La Ciudad
Otra Semana Santa sin el Vía Crucis del padre Ignacio: será virtual por tercer año seguido
Economía
Cheques rechazados: la falta de fondos vuelve a los niveles de la pandemia
El Mundo
Irán afirma que atacó con misiles el portaaviones de EEUU Abraham Lincoln en el mar Arábigo
Política
Pullaro endurece su tono ante Milei: "La economía no está bien y las familias no llegan a fin de mes"
Policiales
Cayó el jefe de la barra de Coronel Aguirre por extorsionar al hermano del Pocho Lavezzi
Política
Marcos Peyrano cruzó a Pullaro tras las críticas del gobernador a Javier Milei