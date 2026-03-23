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Newell's afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

El partido por 32avos de final, que se disputará en la cancha de Atlético Rafaela este domingo, se adelantaría una hora a pedido de la dirigencia leprosa

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

23 de marzo 2026 · 11:26hs
Newells afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Será un comienzo de semana distinto para el plantel de Newell's, la primera victoria del campeonato le dio algo de paz a los dirigidos por Frank Darío Kudelka, para comenzar a proyectar el debut por 32avos de final de la Copa Argentina ante Acassuso, en el estadio de Atlético Rafaela.

El cuerpo técnico leproso comenzará la semana de entrenamientos este martes por la mañana, para definir qué equipo presentará ante uno de los animadores de la Primera Nacional. La idea en este comienzo, en la previa del choque, es no guardar nada de cara a la Liga Profesional y poner todo lo que este a disposición para el debut.

Para eso, habrá un análisis pormenorizado de cómo terminaron físicamente todos los jugadores, pero sobre todo los que regresaban de lesiones, como el caso de Matías Cóccaro, David Sotelo u Oscar Salomón.

Por otra parte, es número puesto para continuar como titular Armando Méndez, quien fue expulsado por la Liga y se perderá el próximo choque ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

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Frank Kudelka tendrá una semana con mayor tranquilidad tras la primera victoria de Newell's en el Apertura.

Frank Kudelka tendrá una semana con mayor tranquilidad tras la primera victoria de Newell's en el Apertura.

Cambio de horarios en Copa Argentina

A pesar que la dirigencia de Newell's había solicitado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) adelantar el partido para las 17 o 19 horas, pensando en el viaje que tendrán los hinchas rojinegros a Rafaela, desde la organización de la Copa Argentina decidieron adelantarlo pero apenas una hora, es decir, pasará de las 21.15 a las 20.15.

>> Leer más: Las razones del triunfo de Newell's: los cambios de dibujo táctico y de jugadores

A través de este cambio, los leprosos que viajen a la localidad del oeste santafesino tendrán mejor margen para emprender la vuelta hacia Rosario en la noche del domingo.

Los próximos partidos de Newell's

Más allá que la mira está puesta en el partido por Copa Argentina ante Acassuso, la Lepra mira de reojo lo que será la continuidad de la Liga Profesional, tanto por la fecha 13 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Madre de Ciudades y por la fecha 14 ante San Lorenzo en el Marcelo Bielsa.

Aunque todavía no se conocen los horarios y tampoco hay confirmación de parte de la casa madre del fútbol argentino, tanto con el Ferroviario como con el Ciclón se jugarían los dos domingos. Frente a los santiagueños, sería el domingo 5 de abril, mientras que contra los de Boedo se jugaría el 12 del mes próximo.

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