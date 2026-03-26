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El indicador de actividad creció en enero por el agro, la minería y los bancos

El estimador del Indec mostró una suba de 1,9% interanual. Industria y comercio siguen para abajo. El Banco Central baja encajes

26 de marzo 2026 · 20:05hs
El Banco Central de la República Argentina no prorrogará una norma que elevaba encajes a grandes bancos.

El Banco Central de la República Argentina no prorrogará una norma que elevaba encajes a grandes bancos.

El agro, la minería y la intermediación financiera traccionaron un aumento del 1,9% interanual en la actividad económica, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En cambio, bajaron la industria y el comercio.

En términos interanuales, el incremento del Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) fue explicado fundamentalmente por el salto del agro (25,1%), energía y minería (9,6%) e intermediación financiera (7,7%). En el otro extremo, las principales incidencias negativas las arrojaron el comercio (-3,2%) y la industria manufacturera (-2,6%). La variación mensual del índice fue de 0,4%.

Agro a full

La situación del agro como una de las islas de actividad en la economía argentina quedó en evidencia a través del Indice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (Iaca) que elabora la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El indicador registró en febrero una suba mensual desestacionalizada del 0,2% respecto de enero y de 15,8% sobre igual mes de 2025.

El desempeño general del índice refleja, no obstante, una dinámica heterogénea al interior de la cadena. De las doce series que lo componen, siete mostraron mejoras mensuales y cinco, retrocesos.

El principal impulso provino del segmento agrícola, favorecido por el avance de las labores de cosecha, en particular del girasol.

La semana pasada el Indec dijo que el Producto Bruto Interno (PBI) creció 4,4% en el acumulado de 2025, desde la muy baja base de comparación que había dejado 2024. En el inicio de 2026 se mantuvo la heterogeneidad sectorial que ya viene observándose desde hace rato. Las actividades “ganadoras” no compensan los puestos de trabajo que destruyen las “perdedoras”. Por el contrario, desde que Javier Milei llegó a Casa Rosada, el agro mostró un tenue repunte en el empleo, pero la energía y la intermediación financiera perdieron puestos en términos netos.

El BCRA baja encajes

No es casual que, pese a los números del Indec, el Banco Central (BCRA) haya decidido bajar los encajes a partir de abril, en pos de inyectar más liquidez en la economía y darle impulso a una actividad que crece solo en algunos sectores, poco intensivos en empleo.

El directorio del BCRA decidió no prorrogar la norma de agosto de 2025, que había establecido un incremento transitorio de cinco puntos porcentuales de encajes en bonos. Esta medida, que regía para los bancos más grandes del país que reúnen el 90% de los depósitos del sistema, había tenido un primer vencimiento a fines de noviembre de 2025. Ese vencimiento fue prorrogado hasta el próximo 31 de marzo, pero ya dejará de correr desde el 1° de abril.

“Esta baja afecta cuentas vista, cauciones tomadoras y Fondos Money Market, los encajes de cuentas a la vista quedan en 45% (desde el 50% actual): 31,5% en efectivo y el resto en bonos”, dijeron fuentes oficiales.

En la autoridad monetaria esperan que esta decisión no implique un incremento de la emisión monetaria, ya que porcentaje de encajes que se libera podía ser integrado con la compra de bonos. La entidad que dirige Santiago Bausili ya había dado pasos para una “normalización” de los encajes.

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