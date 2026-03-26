La Capital | Ovación | Asociación del Fútbol Argentino

Escándalo en la AFA: unos supuestos chats del árbitro Espinoza ponen en jaque el arbitraje

Difundieron conversaciones presuntamente extraídas del celular del excolaborador de Pablo Toviggino en el medio de una investigación judicial más amplia.

26 de marzo 2026 · 09:15hs
El polémico árbitro Fernando Espinoza quedó en el centro de la escena en un momento donde la AFA está apuntada.

El polémico árbitro Fernando Espinoza quedó en el centro de la escena en un momento donde la AFA está apuntada.

En las últimas horas, se conocieron nuevos chats atribuidos a Juan Pablo Beacon y al árbitro Fernando Espinoza, en un nuevo capítulo del escándalo que golpea al arbitraje argentino y vuelve a salpicar a la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y, de esta forma, una vez más quedó en el centro de la atención y con las mismas dudas de hace un tiempo en cuanto al rendimiento de varios jueces.

El material fue revelado en LN+ y, según lo difundido, aludiría a una jugada del partido que Racing y Arsenal disputaron en 2021. La aparición de esos mensajes se produjo mientras la Justicia investiga una serie de conversaciones que habrían sido extraídas del celular de Beacon, exmano derecha de Pablo Toviggino.

El material quedó en manos del juez federal Luis Armella y de la fiscal Cecilia Incardona, y dentro de ese expediente también figuran referencias al presunto reparto de dinero en “sobres” destinados a árbitros, con menciones al director nacional de arbitraje, Federico Beligoy.

>>Leer más: Tapia hizo un descargo por la suspensión de la Finalíssima y apuntó contra la Uefa

El partido en cuestión

El caso se amplió luego de que días atrás también se difundieran supuestos chats entre Beacon y el árbitro Luis Lobo Medina por el partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, correspondiente a la Primera Nacional de 2021.

Esa revelación había encendido una fuerte polémica por un presunto arreglo vinculado a fallos arbitrales y pagos en efectivo, según relevó NA. El encuentro mencionado en los nuevos mensajes sería el que Arsenal le ganó 2-1 a Racing el 18 de abril de 2021, por la Copa de la Liga Profesional, con Fernando Espinoza como árbitro principal. Ese antecedente quedó ahora nuevamente bajo la lupa a partir de la filtración del material que se atribuye a Beacon.

>>Leer más: Un exdirectivo de Central hizo una fuerte defensa de Tapia: "No entiendo las cosas que le arman"

Por el momento, no trascendió una validación judicial específica sobre el contenido completo de los chats atribuidos a Espinoza, por lo que la difusión pública se inscribe dentro de una investigación más amplia sobre presuntas maniobras irregulares en el fútbol argentino. Aun así, la aparición de nuevos intercambios volvió a profundizar las sospechas sobre el sistema arbitral y su vínculo con dirigentes cercanos al poder de la AFA.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto vuelve a correr este fin de semana en el Gran Premio de Japón

Colapinto se refirió a la posibilidad de una exhibición en Argentina: "Sería increíble"

Gonzalo Castillejos llegó a Central a los 15 años procedente del Club Leones, entidad a la que regresó una vez más para la temporada 2026.

El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

Paula Dianda Bollettini, con la camiseta de la selección argentina en la Liga Federal.

Cambió el patín por el vóley, superó una grave lesión y hoy brilla en la selección argentina juvenil

Manuel Paniagua ganó dos torneos y fue finalista en un tercero. El chico juega al tenis en las categorías Sub 14.

Tenis: Paniagua y Pagani mostraron su talento y se subieron a lo más alto de podio

Ver comentarios

Las más leídas

Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

Lo último

La Fifa introduce fuertes cambios en el reglamento del fútbol: cuáles son y qué efectos buscan

La Fifa introduce fuertes cambios en el reglamento del fútbol: cuáles son y qué efectos buscan

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos

Emily Ceco habló tras la condena a su expareja de Love is Blind: Intentaba matarme

Emily Ceco habló tras la condena a su expareja de "Love is Blind": "Intentaba matarme"

Ivana Garcilazo: la familia de la víctima denuncia otra maniobra para postergar el juicio

Laura Garcilazo expresó su preocupación porque la defensa de Damián Reifenstuel "quiere ir en contra de una testigo que vio todo y que complica al joven"

Ivana Garcilazo: la familia de la víctima denuncia otra maniobra para postergar el juicio
Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos
La Ciudad

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos

Frontera, la pequeña ciudad de tránsito de droga que empezó a ser pacificada
La Región

Frontera, la pequeña ciudad de tránsito de droga que empezó a ser "pacificada"

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito
LA CIUDAD

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito

Seguidilla de incendios en las calles: seis vehículos afectados en distintos puntos de la ciudad
LA CIUDAD

Seguidilla de incendios en las calles: seis vehículos afectados en distintos puntos de la ciudad

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

La reserva de Central se recuperó y volvió al triunfo con una goleada

La reserva de Central se recuperó y volvió al triunfo con una goleada

Ovación
De dirigir en las inferiores de Newells a un club de Ecuador que busca el ascenso

Por Luis Castro
Ovación

De dirigir en las inferiores de Newell's a un club de Ecuador que busca el ascenso

De dirigir en las inferiores de Newells a un club de Ecuador que busca el ascenso

De dirigir en las inferiores de Newell's a un club de Ecuador que busca el ascenso

Colapinto se refirió a la posibilidad de una exhibición en Argentina: Sería increíble

Colapinto se refirió a la posibilidad de una exhibición en Argentina: "Sería increíble"

El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

Policiales
El juicio por el crimen de un joven en Tío Rolo concluyó con una pena de 12 años
Policiales

El juicio por el crimen de un joven en Tío Rolo concluyó con una pena de 12 años

Ivana Garcilazo: la familia de la víctima denuncia otra maniobra para postergar el juicio

Ivana Garcilazo: la familia de la víctima denuncia otra maniobra para postergar el juicio

Extorsiones al hermano del Pocho Lavezzi: qué buscaba el jefe de la barra de Coronel Aguirre

Extorsiones al hermano del Pocho Lavezzi: qué buscaba el jefe de la barra de Coronel Aguirre

Crimen en zona norte: mataron a un hombre que tenía una condena condicional

Crimen en zona norte: mataron a un hombre que tenía una condena condicional

La Ciudad
Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos
La Ciudad

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos

Seguidilla de incendios en las calles: seis vehículos afectados en distintos puntos de la ciudad

Seguidilla de incendios en las calles: seis vehículos afectados en distintos puntos de la ciudad

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito

Un choque fortísimo en avenida Pellegrini terminó con un taxi y otro auto destrozados

Un choque fortísimo en avenida Pellegrini terminó con un taxi y otro auto destrozados

Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
Información General

Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Un ingeniero será el árbitro entre Newells y Acasusso por la Copa Argentina
OVACIÓN

Un ingeniero será el árbitro entre Newell's y Acasusso por la Copa Argentina

Otra Semana Santa sin el Vía Crucis del padre Ignacio: será virtual por tercer año seguido
La Ciudad

Otra Semana Santa sin el Vía Crucis del padre Ignacio: será virtual por tercer año seguido

Cheques rechazados: la falta de fondos vuelve a los niveles de la pandemia
Economía

Cheques rechazados: la falta de fondos vuelve a los niveles de la pandemia

Irán afirma que atacó con misiles el portaaviones de EEUU Abraham Lincoln en el mar Arábigo
El Mundo

Irán afirma que atacó con misiles el portaaviones de EEUU Abraham Lincoln en el mar Arábigo

Pullaro endurece su tono ante Milei: La economía no está bien y las familias no llegan a fin de mes
Política

Pullaro endurece su tono ante Milei: "La economía no está bien y las familias no llegan a fin de mes"

Cayó el jefe de la barra de Coronel Aguirre por extorsionar al hermano del Pocho Lavezzi
Policiales

Cayó el jefe de la barra de Coronel Aguirre por extorsionar al hermano del Pocho Lavezzi

Marcos Peyrano cruzó a Pullaro tras las críticas del gobernador a Javier Milei
Política

Marcos Peyrano cruzó a Pullaro tras las críticas del gobernador a Javier Milei

Los salarios perdieron contra la inflación en enero y se profundiza la caída del poder adquisitivo
Economía

Los salarios perdieron contra la inflación en enero y se profundiza la caída del poder adquisitivo

El tiempo en Rosario: jueves algo nublado y con una máxima de 26 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves algo nublado y con una máxima de 26 grados

Fraude con combustible en la Policía de Rosario: confirman la prisión preventiva para ocho imputados
Policiales

Fraude con combustible en la Policía de Rosario: confirman la prisión preventiva para ocho imputados

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno
Negocios

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno

El dramático testimonio de la abuela de la nena atacada por un perro pitbull
LA CIUDAD

El dramático testimonio de la abuela de la nena atacada por un perro pitbull

Fray Luis Beltrán: un joven fue baleado y los vecinos lincharon a un sospechoso de 16 años
Policiales

Fray Luis Beltrán: un joven fue baleado y los vecinos lincharon a un sospechoso de 16 años

Hidrovía: Jan De Nul solicita la descalificación de DEME por graves irregularidades

Por Facundo Borrego
Economía

Hidrovía: Jan De Nul solicita la descalificación de DEME por graves irregularidades

Histórico: Brasil presentó el primer caza supersónico producido íntegramente en América Latina
El Mundo

"Histórico": Brasil presentó el primer caza supersónico producido íntegramente en América Latina

Por primera vez en 500 años, una mujer es arzobispo de Canterbury y lidera la Iglesia de Inglaterra
Información Genral

Por primera vez en 500 años, una mujer es arzobispo de Canterbury y lidera la Iglesia de Inglaterra

Manuel Adorni respondió a las acusaciones: No es contra mí, es contra el gobierno
Política

Manuel Adorni respondió a las acusaciones: "No es contra mí, es contra el gobierno"

Robo y vandalismo: suspenden las clases en una escuela de la zona norte
LA CIUDAD

Robo y vandalismo: suspenden las clases en una escuela de la zona norte

Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario
La Ciudad

Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario