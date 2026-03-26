Escándalo en la AFA: unos supuestos chats del árbitro Espinoza ponen en jaque el arbitraje

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Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
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Un ingeniero será el árbitro entre Newell's y Acasusso por la Copa Argentina
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Otra Semana Santa sin el Vía Crucis del padre Ignacio: será virtual por tercer año seguido
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Cheques rechazados: la falta de fondos vuelve a los niveles de la pandemia
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Irán afirma que atacó con misiles el portaaviones de EEUU Abraham Lincoln en el mar Arábigo
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Pullaro endurece su tono ante Milei: "La economía no está bien y las familias no llegan a fin de mes"
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Cayó el jefe de la barra de Coronel Aguirre por extorsionar al hermano del Pocho Lavezzi
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Marcos Peyrano cruzó a Pullaro tras las críticas del gobernador a Javier Milei
Economía
Los salarios perdieron contra la inflación en enero y se profundiza la caída del poder adquisitivo
La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves algo nublado y con una máxima de 26 grados
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Fraude con combustible en la Policía de Rosario: confirman la prisión preventiva para ocho imputados
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Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno
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El dramático testimonio de la abuela de la nena atacada por un perro pitbull
Policiales
Fray Luis Beltrán: un joven fue baleado y los vecinos lincharon a un sospechoso de 16 años
Economía
Hidrovía: Jan De Nul solicita la descalificación de DEME por graves irregularidades
El Mundo
"Histórico": Brasil presentó el primer caza supersónico producido íntegramente en América Latina
Información Genral
Por primera vez en 500 años, una mujer es arzobispo de Canterbury y lidera la Iglesia de Inglaterra
Política
Manuel Adorni respondió a las acusaciones: "No es contra mí, es contra el gobierno"
LA CIUDAD
Robo y vandalismo: suspenden las clases en una escuela de la zona norte
La Ciudad
Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario